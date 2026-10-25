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Kimi Antonelli vence GP dos EUA, mas título fica para o México na F1

Resultados de Russell e Hamilton impedem a conquista antecipada do Mundial

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 19:01
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Kimi Antonelli comemora vitória no GP dos EUA pela F1 2026
Kimi Antonelli comemora vitória no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)

Kimi Antonelli venceu o Grande Prêmio dos Estados Unidos neste domingo (25), mas não conseguiu confirmar o título da Fórmula 1 em Austin. O italiano largou da pole position e precisou superar diferentes momentos de pressão ao longo das 56 voltas para conquistar a vitória no Circuito das Américas. Charles Leclerc e Max Verstappen completaram o pódio, enquanto Gabriel Bortoleto ficou em 13º.

➡️ Volta a volta da vitória de Antonelli no GP dos EUA pela F1 2026

A largada colocou Antonelli em uma situação confortável. O piloto da Mercedes conseguiu manter a primeira posição, enquanto Leclerc tomou o segundo lugar de Verstappen. O holandês, porém, respondeu rapidamente e recuperou a posição com uma bela manobra sobre o monegasco. Enquanto os dois brigavam, Kimi aproveitou para abrir mais de dois segundos na liderança.

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Antonelli abre vantagem na liderança

O início da corrida também teve disputa intensa no pelotão intermediário. Gabriel Bortoleto ganhou uma posição logo na primeira volta e passou a avançar aos poucos. O brasileiro superou Franco Colapinto, Sergio Pérez e Carlos Sainz nas voltas seguintes, enquanto Fernando Alonso também avançava sobre os adversários.

Na frente, Antonelli seguia confortável. A Mercedes, porém, recebeu uma notícia importante para a disputa pelo título quando Russell foi punido em cinco segundos por ganhar vantagem ao sair dos limites da pista na largada. Bortoleto também entrou na mira dos comissários pelo mesmo motivo, mas acabou escapando de punição.

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Verstappen aposta em estratégia diferente

A estratégia passou a mudar o cenário da corrida a partir da 13ª volta. Verstappen foi chamado aos boxes e colocou pneus macios, o que o obrigava a realizar uma segunda parada. O holandês voltou à pista em uma posição mais baixa, mas ganhou terreno conforme os adversários começaram a parar.

Russell também foi aos boxes e cumpriu a punição de cinco segundos, retornando em décimo – posição que contribuiria para o título de Antonelli. Pouco depois, Verstappen ultrapassou o piloto da Mercedes e assumiu a terceira colocação. Leclerc também superou Russell e avançou para quarto.

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Kimi Antonelli e Charles Leclerc em ação no GP dos EUA pela F1 2026
Kimi Antonelli e Charles Leclerc em ação no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)

Enquanto os principais rivais faziam suas paradas, Bortoleto permaneceu na pista e ganhou posições com as entradas dos adversários nos boxes. O brasileiro chegou a aparecer em 11º antes de finalmente realizar sua primeira parada, na 27ª volta.

A primeira parada de Antonelli aconteceu na 25ª volta. O italiano trocou os pneus médios pelos duros e voltou em quarto, atrás de Hamilton. Com a sequência de pit stops, porém, Kimi recuperou espaço e voltou a se aproximar da liderança.

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Pouco depois, após a segunda parada de Verstappen, Antonelli conseguiu superar Leclerc na pista e assumiu novamente a primeira posição. A Mercedes voltou a controlar a corrida, enquanto Max tentava novamente recuperar terreno que perdeu por conta da estratégia de dois pit stops.

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Bortoleto ganha posições e termina em 13º

Enquanto a disputa pela vitória se concentrava na frente, Bortoleto seguia avançando após a parada. O brasileiro ultrapassou Alonso e Ocon. Na 51ª volta, porém, a Audi aproveitou a entrada do Virtual Safety Car, provocado por um problema no carro de Valtteri Bottas, para chamá-lo aos boxes novamente. O piloto perdeu duas posições e voltou em 14º.

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A corrida ainda foi liberada com bandeira verde antes das voltas finais. Bortoleto conseguiu reagir e ultrapassou Ocon novamente na 55ª volta, recuperando a 13ª posição.

Hamilton e Russell adiam título de Antonelli

Na frente, Kimi Antonelli entrou na última volta com a vitória praticamente assegurada. O italiano, então, cruzou a linha de chegada em primeiro e ampliou ainda mais sua vantagem na liderança do campeonato. Charles Leclerc e Max Verstappen fecharam o pódio, com Lewis Hamilton logo atrás.

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A conquista, porém, não foi suficiente para garantir o título em Austin. Para ser campeão neste domingo, Antonelli precisava vencer e ainda contar com Russell terminando em nono ou pior e Hamilton em quinto ou pior. O veterano da Mercedes terminou em oitavo, enquanto Hamilton conseguiu superar Lando Norris na disputa pelo quarto lugar. Com os dois resultados acima do limite necessário, o campeonato permaneceu aberto.

Antonelli chegou aos 365 pontos, contra 242 de Russell e 241 de Hamilton. A vantagem ficou em 123 pontos sobre o companheiro de Mercedes e 124 sobre o piloto da Ferrari, enquanto ainda restam cinco corridas e 125 pontos em disputa. Assim, a festa do título foi adiada.

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Resultado final do GP dos EUA

PosiçãoPilotoEquipeTempo

Kimi Antonelli

Mercedes

Vencedor

Charles Leclerc

Ferrari

+13.070

Max Verstappen

Red Bull

+17.465

Lewis Hamilton

Ferrari

+18.515

Lando Norris

McLaren

+20.521

Isack Hadjar

Red Bull

+24.373

Oscar Piastri

McLaren

+52.576

George Russell

Mercedes

+54.503

Liam Lawson

Racing Bulls

+1:19.185

10º

Pierre Gasly

Alpine

+1:27.516

11º

Nico Hülkenberg

Audi

+1:34.595

12º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+1 volta

13º

Gabriel Bortoleto

Audi

+1 volta

14º

Esteban Ocon

Haas

+1 volta

15º

Lance Stroll

Aston Martin

+1 volta

16º

Fernando Alonso

Aston Martin

+1 volta

17º

Alexander Albon

Williams

+1 volta

18º

Carlos Sainz

Williams

+1 volta

19º

Sergio Pérez

Cadillac

+1 volta

20º

Valtteri Bottas

Cadillac

Abandonou

21º

Franco Colapinto

Alpine

Abandonou

22º

Oliver Bearman

Haas

Abandonou

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