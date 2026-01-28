Hamilton sobre estreia nos testes de pré-temporada da F1: 'Desafiador'

A chuva assolou as pistas de Barcelona nesta terça-feira (27), justamente no dia em que a Ferrari estreou nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 2026. Apesar das condições adversas, a equipe italiana demonstrou produtividade, completando impressionantes 121 voltas no total.

Lewis Hamilton, que assumiu o volante na sessão vespertina, garantiu que o time não enfrentou contratempos significativos, mesmo com a pista molhada, mas ressaltou a dificuldade de treinar sob tais condições.

— Hoje foi muito desafiador. Obviamente, começou a chover às 10h30, então Charles (Leclerc) teve um pouco de pista seca, mas depois ficou molhado durante toda a tarde. Tivemos que descobrir como fazer os pneus funcionarem.

F1: Lewis Hamilton e Charles Leclerc acenam para fãs após testarem a nova Ferrari SF-26 em Fiorano, em 23 de janeiro de 2026 (Foto: Federico Scoppa/AFP)

Saldo positivo e foco na evolução

Apesar das intercorrências climáticas, Hamilton se mostrou satisfeito com o início da temporada, elogiando o esforço da equipe na fábrica e reforçando que ainda há muito trabalho pela frente. "Precisamos continuar como fizemos no treino", pontuou.

Comparando a significativa mudança regulamentar de 2026 com a transição para os motores turbo híbridos de 2014, o britânico minimizou as preocupações. Para ele, uma alteração tão grande no regulamento poderia ser muito pior, e o foco da equipe deve ser a evolução constante, sem problemas graves.

Hadjar bate na última curva durante testes da F1

Quem também sofreu com a chuva foi o piloto da Red Bull, Isack Hadjar, que saiu do traçado e bateu o carro durante sessão de testes. O acidente aconteceu na curva 14, nos últimos minutos da atividade, e o piloto se encontra bem. Veja no vídeo abaixo.

Verstappen acionou a bandeira vermelha

Mais cedo, a bandeira vermelha já havia sido acionada quando Max Verstappen rodou na curva 5 e saiu da pista. Sem danos ao carro, o piloto da Red Bull foi para os boxes e retornou à pista meia hora mais tarde para seguir com os testes. Além do holandês, Charles Leclerc, da Ferrari, também pilotou no traçado no período da manhã.

Ao todo, serão cinco dias de testes no Circuito de Barcelona visando a temporada 2026 da Fórmula 1. Cada equipe pode levar seus carros à pista em apenas três datas.



