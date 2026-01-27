Bandeira vermelha de Verstappen marca dia de testes em Barcelona

Nesta terça-feira (27), o segundo dia de testes da Fórmula 1 (F1) em Barcelona foi marcado por bastante chuva e bandeira vermelha de Max Verstappen. No período da manhã, Red Bull e Ferrari mandaram seus carros para a pista nos preparativos para a temporada 2026. As sessões duram quatro horas, pela manhã e à tarde.

Segundo informações do portal SoyMotor o tetracampeão completou 24 voltas no traçado faltando 30 minutos para o fim da primeira sessão. O holandês saiu dos boxes por volta das 9h15 no horário local, mas rodou e foi parar na grama, ativando a bandeira vermelha. Verstappen voltou para a garagem e retornou à pista meia hora mais tarde.

Pela Ferrari, Charles Leclerc também pilotou o monoposto da sessão da manhã desta terça (27), iniciando a sessão antes da chuva, ainda com pista seca. Tanto Leclerc quanto Verstappen deram voltas na pista molhada antes da pausa para o almoço.

Charles Leclerc no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Clive Rose/Getty Images/AFP)

Calendário completo da F1 2026

Data Etapa Local Autódromo 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália Albert Park 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China Circuito Internacional de Xangai 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course 10 a 12 de abril GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein 17 a 19 de abril GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria Red Bull Ring 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria Hungaroring 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura Circuito Urbano de Marina Bay 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA Circuito das Américas 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina

