menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Bandeira vermelha de Verstappen marca dia de testes em Barcelona

Atividades na pista aconteceram sob chuva no período da manhã

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 27/01/2026
15:03
Max Verstappen no traçado de Barcelona (Foto: Reprodução/ X)
imagem cameraMax Verstappen no traçado de Barcelona (Foto: Reprodução/ X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (27), o segundo dia de testes da Fórmula 1 (F1) em Barcelona foi marcado por bastante chuva e bandeira vermelha de Max Verstappen. No período da manhã, Red Bull e Ferrari mandaram seus carros para a pista nos preparativos para a temporada 2026. As sessões duram quatro horas, pela manhã e à tarde.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Gabriel Bortoleto avalia primeiro dia de testes da F1 2026: 'Alguns problemas'

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Segundo informações do portal SoyMotor o tetracampeão completou 24 voltas no traçado faltando 30 minutos para o fim da primeira sessão. O holandês saiu dos boxes por volta das 9h15 no horário local, mas rodou e foi parar na grama, ativando a bandeira vermelha. Verstappen voltou para a garagem e retornou à pista meia hora mais tarde.

Pela Ferrari, Charles Leclerc também pilotou o monoposto da sessão da manhã desta terça (27), iniciando a sessão antes da chuva, ainda com pista seca. Tanto Leclerc quanto Verstappen deram voltas na pista molhada antes da pausa para o almoço.

continua após a publicidade
Charles Leclerc no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Clive Rose/Getty Images/AFP)
Charles Leclerc no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Clive Rose/Getty Images/AFP)

Calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

➡️ Com saída da F1, Band define equipe para transmissões de automobilismo

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória do seu piloto favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias