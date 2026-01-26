Novos detalhes foram divulgados sobre o atual estado de Michael Schumacher nesta segunda-feira (26). Segundo o jornalista Jonathan McEvoy, o ex-piloto da F1 não está confinado à cama e é transportado em cadeira de rodas por profissionais de saúde em sua casa de veraneio. O inglês esteve nos arredores da propriedade do heptacampeão de Fórmula 1 em Maiorca, na Espanha, onde conversou com funcionários do local.

O repórter, que também é autor de uma biografia sobre Lewis Hamilton, publicou suas descobertas no portal Daily Mail após conseguir dialogar com um dos seguranças da mansão espanhola. Durante sua investigação, McEvoy coletou informações sobre a atual condição do ex-piloto alemão, que sofreu grave acidente de esqui em 2013.

— Não dá pra ter certeza se ele entende tudo porque ele não pode falar com ninguém. A sensação é que ele entende algumas das coisas acontecendo ao seu redor, mas provavelmente não tudo — declarou uma fonte anônima próxima a Schumacher, segundo o jornalista.

Relembre acidente de Schumacher

Na ocasião, aos 44 anos, Michael esquiava fora da área demarcada da pista quando caiu de cabeça contra uma rocha. O impacto, muito forte, quebrou o capacete – o equipamento de proteção impediu que uma fatalidade ainda maior acontecesse. Schumacher foi removido do local de helicóptero e recebeu atendimento médico primeiro na cidade de Moûtiers e depois em Grenoble, onde passou por duas cirurgias e permaneceu internado, em coma induzido, até 2014.

Poucas atualizações médicas foram divulgadas desde então. Pouco menos de um ano após o acidente, Michael passou a receber tratamento em casa, em residência familiar na Suíça. Apenas um círculo muito restrito de pessoas, controlado pela família, está autorizado a ter acesso a Schumacher, buscando protegê-lo ao máximo da exposição na mídia.

Ameaças e tentativas contra a família de Schumacher

Apesar do grande interesse do público, a família tem mantido a máxima discrição sobre o caso, evitando o vazamento de informações decisivas sobre o estado de Schumacher. Ainda em 2014, ano seguinte ao acidente, um homem foi preso na Suíça, acusado de tentar vender informações médicas para a imprensa.

Em fevereiro de 2025, Markus Fritsche, ex-segurança, foi condenado à prisão por tentativa de extorsão da família após roubar fotos, vídeos e prontuários de Schumacher. Yilmaz Tozturkan e Daniel Lins, cúmplices de Fritsche, também foram condenados.

Além dos relatos obtidos pelo jornalista inglês, não existem informações oficiais sobre o atual estado de saúde do ex-piloto. A família continua mantendo privada sua condição médica e processo de recuperação.