imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

F1: Hadjar bate na última curva durante testes em Barcelona; veja vídeo

Segundo dia de testes aconteceu nesta terça-feira (27)

Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 27/01/2026
15:53
Hadjar será companheiro de Verstappen na Red Bull em 2026
Hadjar será companheiro de Verstappen na Red Bull em 2026 (Foto: Divulgação/ Red Bull Racing)
O piloto da Red Bull, Isack Hadjar, saiu do traçado e bateu o carro na tarde desta terça-feira (27), durante sessão de testes no Circuito de Barcelona, visando a temporada 2026 da Fórmula 1 (F1). O acidente aconteceu na curva 14, nos últimos minutos da atividade, e o piloto se encontra bem. Veja no vídeo abaixo.

O segundo dia de testes foi atrapalhado pelas condições climáticas, com chuva desde as sessões da manhã. Segundo informações do portal SkySports, Hadjar danificou a asa traseira e a suspensão do RB22 ao se chocar contra a barreira de proteção.

Lewis Hamilton, da Ferrari, também foi à pista molhada no período da tarde para a sessão de testes. O britânico escapou da pista em uma das voltas, mas retornou ao traçado sem maiores problemas.

Verstappen também acionou a bandeira vermelha

Mais cedo, a bandeira vermelha já havia sido acionada quando Max Verstappen rodou na curva 5 e saiu da pista. Sem danos ao carro, o piloto da Red Bull foi para os boxes e retornou à pista meia hora mais tarde para seguir com os testes. Além do holandês, Charles Leclerc, da Ferrari, também pilotou no traçado no período da manhã.

Ao todo, serão cinco dias de testes no Circuito de Barcelona visando a temporada 2026 da Fórmula 1. Cada equipe pode levar seus carros à pista em apenas três datas.

Red Bull mandou seus pilotos para a pista nos testes desta terça-feira (27)
Red Bull mandou seus pilotos para a pista nos testes desta terça-feira (27) (Foto: Divulgação/ Red Bull Racing)

Calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

