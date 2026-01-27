F1: Hadjar bate na última curva durante testes em Barcelona; veja vídeo
Segundo dia de testes aconteceu nesta terça-feira (27)
O piloto da Red Bull, Isack Hadjar, saiu do traçado e bateu o carro na tarde desta terça-feira (27), durante sessão de testes no Circuito de Barcelona, visando a temporada 2026 da Fórmula 1 (F1). O acidente aconteceu na curva 14, nos últimos minutos da atividade, e o piloto se encontra bem. Veja no vídeo abaixo.
Hadjar in the wall and that's the end of Redbull's Day today in testing #F1 #F1Testing pic.twitter.com/SHJMHWQe0q— F1world (@F1Insightsi) January 27, 2026
O segundo dia de testes foi atrapalhado pelas condições climáticas, com chuva desde as sessões da manhã. Segundo informações do portal SkySports, Hadjar danificou a asa traseira e a suspensão do RB22 ao se chocar contra a barreira de proteção.
Lewis Hamilton, da Ferrari, também foi à pista molhada no período da tarde para a sessão de testes. O britânico escapou da pista em uma das voltas, mas retornou ao traçado sem maiores problemas.
Verstappen também acionou a bandeira vermelha
Mais cedo, a bandeira vermelha já havia sido acionada quando Max Verstappen rodou na curva 5 e saiu da pista. Sem danos ao carro, o piloto da Red Bull foi para os boxes e retornou à pista meia hora mais tarde para seguir com os testes. Além do holandês, Charles Leclerc, da Ferrari, também pilotou no traçado no período da manhã.
Ao todo, serão cinco dias de testes no Circuito de Barcelona visando a temporada 2026 da Fórmula 1. Cada equipe pode levar seus carros à pista em apenas três datas.
Calendário completo da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
