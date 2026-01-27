F1: Hadjar bate na última curva durante testes em Barcelona; veja vídeo

O piloto da Red Bull, Isack Hadjar, saiu do traçado e bateu o carro na tarde desta terça-feira (27), durante sessão de testes no Circuito de Barcelona, visando a temporada 2026 da Fórmula 1 (F1). O acidente aconteceu na curva 14, nos últimos minutos da atividade, e o piloto se encontra bem. Veja no vídeo abaixo.

Hadjar in the wall and that's the end of Redbull's Day today in testing #F1 #F1Testing pic.twitter.com/SHJMHWQe0q — F1world (@F1Insightsi) January 27, 2026

O segundo dia de testes foi atrapalhado pelas condições climáticas, com chuva desde as sessões da manhã. Segundo informações do portal SkySports, Hadjar danificou a asa traseira e a suspensão do RB22 ao se chocar contra a barreira de proteção.

Lewis Hamilton, da Ferrari, também foi à pista molhada no período da tarde para a sessão de testes. O britânico escapou da pista em uma das voltas, mas retornou ao traçado sem maiores problemas.

Verstappen também acionou a bandeira vermelha

Mais cedo, a bandeira vermelha já havia sido acionada quando Max Verstappen rodou na curva 5 e saiu da pista. Sem danos ao carro, o piloto da Red Bull foi para os boxes e retornou à pista meia hora mais tarde para seguir com os testes. Além do holandês, Charles Leclerc, da Ferrari, também pilotou no traçado no período da manhã.

Ao todo, serão cinco dias de testes no Circuito de Barcelona visando a temporada 2026 da Fórmula 1. Cada equipe pode levar seus carros à pista em apenas três datas.

Red Bull mandou seus pilotos para a pista nos testes desta terça-feira (27) (Foto: Divulgação/ Red Bull Racing)

Calendário completo da F1 2026

Data Etapa Local Autódromo 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália Albert Park 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China Circuito Internacional de Xangai 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course 10 a 12 de abril GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein 17 a 19 de abril GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria Red Bull Ring 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria Hungaroring 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura Circuito Urbano de Marina Bay 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA Circuito das Américas 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina

