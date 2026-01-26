Gabriel Bortoleto avalia primeiro dia de testes da F1 2026: 'Alguns problemas'

A Fórmula 1 está finalmente de volta! Esta segunda-feira (26) marcou o primeiro dia de testes - shakedown - da temporada 2026. Em sessão privada, sete das 11 equipes foram à pista em Barcelona, com apenas um piloto cada. Durante a sessão, Gabriel Bortoleto teve um problema com sua Audi e paralisou o treino por cerca de 20 minutos. Ao fim da atividade, o brasileiro fez um balanço do desempenho do carro.

O paulistano, que disputa sua segunda temporada na elite do automobilismo mundial, completou 27 voltas antes de precisar parar por questões técnicas de seu novo carro, o R26. Segundo a Audi, a escolha por abandonar o shakedown foi feita por precaução.

— Como era esperado para um shakedown, enfrentamos alguns problemas que limitaram nosso tempo de pista, mas isso faz parte do processo e é exatamente por isso que estamos aqui. Já aprendemos bastante com as voltas que demos e agora o foco é resolver esses problemas para que possamos voltar ao carro nos próximos dias, com um funcionamento mais limpo e mais voltas acumuladas — avaliou o piloto.

Bortoleto em <em>shakedown </em>da F1 2026 (Foto: Reprodução/ X)

Apesar desse percalço, Bortoleto comemorou a volta às pistas e os primeiros contatos com o novo carro, demonstrando cautela e paciência com o processo de adaptação.

— Foi bom voltar à pista hoje e realmente começar a conhecer o R26. Conseguimos completar alguma quilometragem pela manhã, testar algumas coisas e começar a entender o carro, a unidade de potência e a forma como os novos regulamentos funcionam.

Desempenho dos pilotos no 'shakedown'

Em termos de quilometragem, a Haas liderou com Esteban Ocon completando 67 voltas, superando em uma volta a distância do GP de Barcelona. Com a Audi, Gabriel Bortoleto terminou com o pior tempo entre os sete pilotos que participaram do shakedown. Vale destacar, no entanto, que tempos rápidos não são prioridade das equipes durante o evento.

P1 – Isack Hadjar (Red Bull) – 1:18.835

P2 – Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:20.700

P3 – Franco Colapinto (Alpine) – 1:21.348

P4 – Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:21.864

P5 – Esteban Ocon (Haas) – 1:24.520

P6 – Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:24.651

P7 – Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:25.296

