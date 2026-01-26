Com saída da F1, Band define equipe para transmissões de automobilismo

Sem os direitos de transmissão da Fórmula 1, agora pertencentes à TV Globo, o Grupo Bandeirantes, agora, concentra suas atenções em outras modalidades do automobilismo. A emissora transmitirá a Fórmula Indy, o GP do Brasil de Moto GP, a Fórmula E, a Copa Truck, a Stock Car e a Porsche Cup. Para isso, alguns nomes que narravam e comentavam a Fórmula 1 foram realocados.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista revela verdadeiro estado de Michael Schumacher após visita à mansão

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Segundo o portal Motorsport.com, Téo José, com experiência na transmissão de F1 e referência na Fórmula Indy, será o responsável pela narração do GP do Brasil de Moto GP e a Fórmula E. Além disso, retorna à programação da Copa Truck, como anunciou em suas redes sociais.

Após perder a F1, a Band fechou fechou contrato com outra forte categoria internacional: a IndyCar, popularizada como Fórmula Indy no Brasil. A emissora de São Paulo transmitirá as próximas três temporadas da categoria. A narração da modalidade ficará por conta de Geferson Kern. Além dele, a transmissão terá também nomes realocados da Fórmula 1, como Reginaldo Leme, Max Wilson e Tiago Mendonça.

continua após a publicidade

Já Sérgio Maurício, a voz da Fórmula 1 na Band entre os anos 2021 e 2025, passará a ser o âncora da programação da Stock Car.

Sérgio Maurício, narrador da Band (Foto: Divulgação)

+Aposte na vitória do seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Sem F1, comentarista anuncia saída da Band: 'Jamais imaginei'

O comentarista Felipe Giaffone foi um dos nomes que anunciou sua despedida do Grupo Bandeirantes. O piloto da Copa Truck era um dos principais personagens durante as transmissões de Fórmula 1 e de outros esportes a motor da emissora.

continua após a publicidade

No texto de despedida, publicado em sua conta no Instagram, Giaffone aproveitou para citar e agradecer a todos os responsáveis pelas transmissões que estiveram com a F1 desde a saída da Globo. A equipe de comentaristas era composta por Felipe, Max Wilson e Reginaldo Leme, guiada pela narração de Sérgio Maurício. Entre os jornalistas in loco, Mariana Becker se destacava durante as 24 etapas da temporada.

— Foram muitos finais de semana de trabalho intenso, sempre com grandes companhias. O Sérgio Maurício liderando as transmissões com maestria ao lado da lenda e amigo Reginaldo Leme, que sempre me acolheu muito bem. O parceiro Max Wilson, intercalando as transmissões comigo, e a extraordinária Mariana Becker, sempre precisa, direto dos circuitos — escreveu o piloto e comentarista.