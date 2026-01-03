Mex Verstappen estreou na Fórmula 1 em 2015, com apenas 17 anos. Desde então, acumula quatro títulos mundiais (consecutivos) e 71 vitórias em 233 GPs. No entanto, o caminho do holandês até se tornar um dos grandes nomes da elite do automobilismo foi marcado por alguns obstáculos e inseguranças.

O piloto da Red Bull conquistou seu primeiro título mundial apenas na sua sétima temporada na F1, em 2021. No início de sua trajetória, Verstappen foi alvo de críticas e teve suas habilidades questionadas. Refletindo sobre esses tempos, o holandês, em entrevista ao podcast "Talking Bulls", revelou o momento que significou uma "virada de chave" em sua carreira e na forma como encarava as críticas e as pistas.

— Foi em 2018, o início. As sete primeiras corridas, eu estava cometendo erros sozinhos, e aí você entra em uma espiral negativa. Você tenta se esforçar ainda mais, mas as coisas simplesmente não funcionam. Eu estava muito irritado comigo mesmo, mas tive uma volta por cima em Montreal. Devo dizer que, a partir daquele dia, foi quando tudo mudou.

Max Verstappen na classificação do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Qual era o cenário de Verstappen no GP de Montreal?

Pela Red Bull, Verstappen sentia o peso da disputa contra seu companheiro Daniel Ricciardo, e tinha ficado atrás nos dois anos anteriores. Ele chegou ao GP de Montreal de 2018, o sétimo da temporada, com apenas um pódio e 35 pontos, contra duas vitórias e 68 pontos de Ricciardo (terceiro colocado no Mundial de Pilotos). Ambos contavam também com dois abandonos.

Nesse cenário, a "volta por cima" se deu em Montreal. Na ocasião, Verstappen largou e terminou no terceiro lugar, 12 segundos à frente de Ricciardo, que ficou na quarta posição. A partir daí, o cenário da Red Bull se inverteu. Ao longo da temporada de 2018, o holandês venceu duas corridas e foi ao pódio em outros sete GPs. No final do ano, Ricciardo, com um desempenho abaixo, saiu da escuderia, e o holandês virou, desde então, o piloto número 1 da equipe e colocou seu nome na história da Fórmula 1.