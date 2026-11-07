AO VIVO: Siga o treino livre 3 do GP de São Paulo de F1

Neste sábado (7), a Fórmula 1 dá sequência às suas atividades no Grande Prêmio de São Paulo. A partir das 11h30 (de Brasília), o Autódromo de Interlagos é palco do treino livre 3 da 20ª etapa da temporada. Acompanhe a sessão em tempo real com o Lance!.

➡️ Bolo de rolo, sucesso com fãs e susto: a estreia de Rafa Câmara na F1

Acompanhe em tempo real

*EM ATUALIZAÇÃO

Situação dos brasileiros segue a mesma: Bortoleto em 11º e Câmara em 18º

20 minutos para o fim!

Carro de Hamilton sendo desmontado nos boxes da Ferrari

A 25 minutos do fim do treino, o Top-3 segue o mesmo: Antonelli, Verstappen e Leclerc

Hamilton é chamado para os boxes mais uma vez; sai fumaça do carro

Bortoleto de volta à pista, ainda com pneus médios

Bortoleto segue em 11º, e Câmara em 18º; Top-3 também o mesmo

30 minutos para o fim da sessão!

Antonelli supera o próprio tempo - 1min12s209

Top-3: Antonelli (1min12s214), Verstappen e Leclerc

Hamilton chamado para os boxes após reclamar de vibrações no motor

Gabriel Bortoleto segue com o 11º melhor tempo; Câmara é o 18º

40 minutos para o fim do treino!

Verstappen na ponta! 1min12s284

Lance Stroll é chamado para os boxes... Problema à vista?

Mudanças no Top-3: Leclerc, Antonelli e Verstappen

Leclerc assume a ponta - 1min12s439

Gabriel Bortoleto é o 11º colocado, e Câmara 17º

Top-3 momentâneo: Antonelli, Verstappen e Lawson

Chegou o campeão! Kimi Antonelli assume a ponta, com 1min12s497

Gabriel Bortoleto ainda não marcou tempo; Rafael Câmara é 9º

Norris fecha a primeira volta e assume a liderança - 1min13s064

Nico Hulkenberg, que não teve condições de ir à pista no treino livre 2, já aproveita os primeiros momentos da terceira sessão

COMEÇA O TREINO LIVRE 3!

5 minutos para o início do terceiro treino livre!

Pneus separados para a dupla da McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Pneus de Lando Norris e Oscar Piastri (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)

Olha ele aí! Oliver Bearman caminhando pelo paddock de Interlagos

Oliver Bearman caminha no paddock de Interlagos (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)

Será que tá à vontade? Gabriel Bortoleto "fofocando" no paddock antes do treino livre 3

Bortoleto conversando no paddock do GP de São Paulo (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)

Queria estar nesse papo, torcedor?

Tradução: "Indo trabalhar no sábado"

Para ver o estreante! Os fãs se aglomeraram na fanzone para ver Rafael Câmara no palco

Fanzone em Interlagos (Foto: Anna Carolina Ramos)

Se liga na movimentação da chegada em Interlagos durante a manhã!

Chegada dos fãs ao GP de São Paulo de F1 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Para a alegria dos fãs! Na chegada ao paddock, Andrea Stella, chefe da McLaren, atendeu ao público

Chefe da McLaren atende fãs em Interlagos (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)

Relembre como foi o título de Kimi Antonelli no GP dos Estados Unidos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Horários do GP de São Paulo hoje (7/11):

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 11h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)