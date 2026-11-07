AO VIVO: Siga o treino livre 3 do GP de São Paulo de F1
Elite do automobilismo mundial chega a Interlagos para a 20ª etapa da temporada
PorAndressa Simões•Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 10:28
•Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Neste sábado (7), a Fórmula 1 dá sequência às suas atividades no Grande Prêmio de São Paulo. A partir das 11h30 (de Brasília), o Autódromo de Interlagos é palco do treino livre 3 da 20ª etapa da temporada. Acompanhe a sessão em tempo real com o Lance!.
➡️ Bolo de rolo, sucesso com fãs e susto: a estreia de Rafa Câmara na F1
Acompanhe em tempo real
*EM ATUALIZAÇÃO
- Situação dos brasileiros segue a mesma: Bortoleto em 11º e Câmara em 18º
- 20 minutos para o fim!
- Carro de Hamilton sendo desmontado nos boxes da Ferrari
- A 25 minutos do fim do treino, o Top-3 segue o mesmo: Antonelli, Verstappen e Leclerc
- Hamilton é chamado para os boxes mais uma vez; sai fumaça do carro
- Bortoleto de volta à pista, ainda com pneus médios
- Bortoleto segue em 11º, e Câmara em 18º; Top-3 também o mesmo
- 30 minutos para o fim da sessão!
- Antonelli supera o próprio tempo - 1min12s209
- Top-3: Antonelli (1min12s214), Verstappen e Leclerc
- Hamilton chamado para os boxes após reclamar de vibrações no motor
- Gabriel Bortoleto segue com o 11º melhor tempo; Câmara é o 18º
- 40 minutos para o fim do treino!
- Verstappen na ponta! 1min12s284
- Lance Stroll é chamado para os boxes... Problema à vista?
- Mudanças no Top-3: Leclerc, Antonelli e Verstappen
- Leclerc assume a ponta - 1min12s439
- Gabriel Bortoleto é o 11º colocado, e Câmara 17º
- Top-3 momentâneo: Antonelli, Verstappen e Lawson
- Chegou o campeão! Kimi Antonelli assume a ponta, com 1min12s497
- Gabriel Bortoleto ainda não marcou tempo; Rafael Câmara é 9º
- Norris fecha a primeira volta e assume a liderança - 1min13s064
- Nico Hulkenberg, que não teve condições de ir à pista no treino livre 2, já aproveita os primeiros momentos da terceira sessão
COMEÇA O TREINO LIVRE 3!
- 5 minutos para o início do terceiro treino livre!
- Pneus separados para a dupla da McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
- Olha ele aí! Oliver Bearman caminhando pelo paddock de Interlagos
- Será que tá à vontade? Gabriel Bortoleto "fofocando" no paddock antes do treino livre 3
- Queria estar nesse papo, torcedor?
Tradução: "Indo trabalhar no sábado"
- Para ver o estreante! Os fãs se aglomeraram na fanzone para ver Rafael Câmara no palco
- Se liga na movimentação da chegada em Interlagos durante a manhã!
- Para a alegria dos fãs! Na chegada ao paddock, Andrea Stella, chefe da McLaren, atendeu ao público
- Relembre como foi o título de Kimi Antonelli no GP dos Estados Unidos
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Horários do GP de São Paulo hoje (7/11):
SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 11h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)
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