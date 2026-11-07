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AO VIVO: Siga o treino livre 3 do GP de São Paulo de F1

Elite do automobilismo mundial chega a Interlagos para a 20ª etapa da temporada

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 10:28
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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F1 treino livre 2 do GP de São Paulo em Interlagos; dois carros na curva, arquibancadas ao fundo e faixas Santander.
Treino livre 2 do GP de São Paulo de Fórmula 1 2026 (Foto: Nelson Almeida/AFP)

Neste sábado (7), a Fórmula 1 dá sequência às suas atividades no Grande Prêmio de São Paulo. A partir das 11h30 (de Brasília), o Autódromo de Interlagos é palco do treino livre 3 da 20ª etapa da temporada. Acompanhe a sessão em tempo real com o Lance!.

➡️ Bolo de rolo, sucesso com fãs e susto: a estreia de Rafa Câmara na F1

Acompanhe em tempo real

*EM ATUALIZAÇÃO

  1. Situação dos brasileiros segue a mesma: Bortoleto em 11º e Câmara em 18º
  • 20 minutos para o fim!
  • Carro de Hamilton sendo desmontado nos boxes da Ferrari
  • A 25 minutos do fim do treino, o Top-3 segue o mesmo: Antonelli, Verstappen e Leclerc
  • Hamilton é chamado para os boxes mais uma vez; sai fumaça do carro
  1. Bortoleto de volta à pista, ainda com pneus médios
  1. Bortoleto segue em 11º, e Câmara em 18º; Top-3 também o mesmo
  2. 30 minutos para o fim da sessão!
  • Antonelli supera o próprio tempo - 1min12s209
  • Top-3: Antonelli (1min12s214), Verstappen e Leclerc
  • Hamilton chamado para os boxes após reclamar de vibrações no motor
  1. Gabriel Bortoleto segue com o 11º melhor tempo; Câmara é o 18º
  • 40 minutos para o fim do treino!
  • Verstappen na ponta! 1min12s284
  1. Lance Stroll é chamado para os boxes... Problema à vista?
  • Mudanças no Top-3: Leclerc, Antonelli e Verstappen
  • Leclerc assume a ponta - 1min12s439
  1. Gabriel Bortoleto é o 11º colocado, e Câmara 17º
  • Top-3 momentâneo: Antonelli, Verstappen e Lawson
  • Chegou o campeão! Kimi Antonelli assume a ponta, com 1min12s497
  1. Gabriel Bortoleto ainda não marcou tempo; Rafael Câmara é 9º
  1. Norris fecha a primeira volta e assume a liderança - 1min13s064
  • Nico Hulkenberg, que não teve condições de ir à pista no treino livre 2, já aproveita os primeiros momentos da terceira sessão

COMEÇA O TREINO LIVRE 3!

  • 5 minutos para o início do terceiro treino livre!
  • Pneus separados para a dupla da McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
pneus de Fórmula 1 empilhados em carrinhos no box de pit, etiquetados com Lando Norris e Oscar Piastri.
Pneus de Lando Norris e Oscar Piastri (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)
  • Olha ele aí! Oliver Bearman caminhando pelo paddock de Interlagos
Oliver Bearman no paddock de Interlagos, na área de boxes.
Oliver Bearman caminha no paddock de Interlagos (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)
  1. Será que tá à vontade? Gabriel Bortoleto "fofocando" no paddock antes do treino livre 3
Homens no paddock de Interlagos, com logotipos Revolut F1 Team ao fundo, segurando uma jaqueta entre eles.
Bortoleto conversando no paddock do GP de São Paulo (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)
  • Queria estar nesse papo, torcedor?

Tradução: "Indo trabalhar no sábado"

  • Para ver o estreante! Os fãs se aglomeraram na fanzone para ver Rafael Câmara no palco
Multidão na fanzone de Interlagos assistindo a show no palco com estrutura verde e telões.
Fanzone em Interlagos (Foto: Anna Carolina Ramos)
  • Se liga na movimentação da chegada em Interlagos durante a manhã!
Chegada do GP de São Paulo F1 em Interlagos, com pedestres ao lado de barreiras próximas ao Portão 8.
Chegada dos fãs ao GP de São Paulo de F1 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  • Para a alegria dos fãs! Na chegada ao paddock, Andrea Stella, chefe da McLaren, atendeu ao público
Homem com polo laranja da McLaren assina autógrafos para fãs ao lado de barreira azul.
Chefe da McLaren atende fãs em Interlagos (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)
  • Relembre como foi o título de Kimi Antonelli no GP dos Estados Unidos

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Horários do GP de São Paulo hoje (7/11):

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 11h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)

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George Russell, da Mercedes, no paddock do GP de São Paulo.

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