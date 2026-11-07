Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Ayrton Senna ajudou Interlagos a não perder a F1, mas não gostou do resultado; entenda

Traçado do Autódromo precisou ser alterado para a categoria retornar a São Paulo

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 12:00
Favorite o Lance! no Google
Ayrton Senna levanta o troféu no pódio do GP Brasil de Fórmula 1 de 1993 (Foto: Acervo/Gazeta Press)
Ayrton Senna levanta o troféu no pódio do GP Brasil de Fórmula 1 de 1993 (Foto: Acervo/Gazeta Press)

A curva mais famosa de Interlagos tem o sobrenome de Ayrton Senna, mas não foi exatamente como o tricampeão imaginou. Quando viu o trecho pronto, em 1990, o piloto deixou claro que aquela não era a sequência que havia sugerido aos responsáveis pela reforma do autódromo. A ideia original era criar uma passagem de alta velocidade, aproveitando a descida depois da reta dos boxes.

➡️ Bortoleto domina o emocional para mudar história em Interlagos

A diferença entre o projeto de Senna e o resultado construído ajuda a contar uma parte importante da história do circuito. No fim dos anos 1980, Interlagos precisava passar por mudanças para voltar a receber a Fórmula 1, e a participação do brasileiro ajudou a encontrar uma solução para um dos pontos mais discutidos do novo traçado.

continua após a publicidade

O S que Senna queria construir

A proposta do piloto era conectar a antiga Curva 1 à Curva do Sol por meio de uma sequência em formato de S. O trecho seria percorrido em velocidade elevada, com os carros aproveitando o declive da pista. Senna imaginava uma curva que exigisse menos redução de velocidade do que aquela que acabou sendo construída.

Ao visitar as obras, o brasileiro percebeu que o desenho final havia ficado bem diferente de sua sugestão. Em declaração reproduzida no livro "Ayrton, o herói revelado", de Ernesto Rodrigues, explicou que pretendia fazer o S em quarta marcha, depois de chegar ao trecho em sexta. A configuração pronta, na avaliação do piloto, exigia uma freada muito mais forte do que ele havia planejado.

continua após a publicidade

— Não é nada disso. Eu queria um esse de alta velocidade em que você viesse no final da reta dos boxes, em sexta marcha, fizesse o esse em quarta marcha, alguma coisa parecida com o que tem no México, usando o declive. Não era chegar aqui e parar — afirmou o piloto.

A insatisfação, porém, não apagava sua participação no projeto. Senna também acompanhou outras etapas da modernização e deu sugestões aos engenheiros sobre pontos de segurança, incluindo as zebras e os muros de proteção. Sua contribuição foi além da ideia que acabou batizando uma das partes mais reconhecidas do circuito.

continua após a publicidade

A homenagem que Senna queria fazer

O nome da curva também não agradou completamente ao tricampeão. Apesar de ter sugerido o desenho em S, Senna não defendia que o trecho levasse seu próprio sobrenome. Para ele, outra figura do automobilismo brasileiro merecia receber aquela homenagem: Chico Landi.

Pioneiro do país nas competições internacionais, Landi teve uma relação importante com Interlagos e participou dos esforços para levar a Fórmula 1 de volta a São Paulo. Ele morreu em 1989, justamente no período em que o autódromo passava pelas mudanças que permitiriam o retorno da categoria. Senna considerava mais justo que o novo trecho fosse batizado em referência ao piloto.

continua após a publicidade

A sugestão não foi aceita, e o nome S do Senna acabou prevalecendo. A homenagem se consolidou com o passar dos anos, mesmo que o próprio Ayrton não tenha aprovado nem o desenho final da curva nem a escolha do nome. Curioso, né?

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Por que Interlagos precisou mudar?

A participação de Senna aconteceu em um momento decisivo para o futuro da pista. Depois de receber o Grande Prêmio do Brasil entre 1972 e 1980, Interlagos deixou de ser a sede da etapa brasileira da Fórmula 1, que passou a ser disputada em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A volta a São Paulo dependia de uma ampla reforma e de adequações às exigências de segurança da categoria.

continua após a publicidade

O projeto reduziu o circuito, que tinha quase oito quilômetros, para pouco mais de 4,3 km. A mudança também provocou discussões sobre quais partes do traçado antigo seriam preservadas. Entre os pontos de divergência estavam as antigas curvas 1 e 2, cuja retirada fazia parte dos planos para a nova configuração.

De um lado, Chico Rosa, então administrador de Interlagos, defendia a preservação daquele trecho. Do outro, Bernie Ecclestone, que comandava os interesses comerciais da Fórmula 1, queria que as curvas fossem retiradas do novo desenho. O impasse precisava de uma solução que permitisse modernizar o autódromo sem eliminar completamente a ligação entre a reta dos boxes e o miolo do circuito.

continua após a publicidade

Foi nesse cenário que Senna entrou na discussão. O brasileiro sugeriu a criação da ligação em S das antigas Curva 1 e a Curva do Sol e, assim, contribuiu para a definição do novo desenho. A reforma, no entanto, envolveu também autoridades, engenheiros e representantes do automobilismo.

A volta da Fórmula 1 a São Paulo

Com o circuito reformulado e aprovado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Interlagos voltou ao calendário da Fórmula 1 em 25 de março de 1990. A pista passou a ter pouco mais de 4,3 quilômetros e manteve essa configuração como base do traçado utilizado pela categoria nas décadas seguintes.

continua após a publicidade

A primeira corrida dessa nova fase não terminou como Senna esperava. Depois de conquistar a pole position, o brasileiro liderava a prova quando teve um toque com Satoru Nakajima e precisou fazer uma parada nos boxes para reparar o carro. Com isso, caiu para terceiro, enquanto Alain Prost ficou com a vitória.

A primeira conquista de Senna em casa viria no ano seguinte, em 1991, em uma das corridas mais marcantes de sua carreira. Já o S, que ajudou a idealizar, continuou no traçado de Interlagos, transformado em um dos cartões-postais do circuito — ainda que não tenha sido exatamente a curva que ele queria.

continua após a publicidade
f1-interlagos
Circuito do Autódromo de Interlagos, palco do GP de São Paulo na F1 (Foto: Reprodução)
Tudo sobre
Sugerida para você!
F1 treino livre 2 do GP de São Paulo em Interlagos; dois carros na curva, arquibancadas ao fundo e faixas Santander.

Fórmula 1

AO VIVO: Siga o treino livre 3 do GP de São Paulo de F1

Há 1 hora
Antonelli no cockpit da Mercedes, durante treino livre FP2 do GP de São Paulo de F1

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de São Paulo neste sábado (7)

Há 2 horas
O piloto brasileiro Rafael Câmara sorrindo durante coletiva de imprensa no GP de São Paulo de Fórmula 1

Fórmula 1

Bolo de rolo, sucesso com fãs e susto: a estreia de Rafa Câmara na F1

Há 3 horas
Frederic Vasseur na garagem da Ferrari em GP da Inglaterra na F1 2026

Fórmula 1

Vasseur exalta Rafa Câmara na F1: 'Não lembro de alguém mais bem-sucedido'

Há 3 horas
Oliver Bearman, da Haas, no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Exclusivo: Bearman comenta 'desafio' em fechar acordo entre Haas e Ferrari na F1

Há 4 horas
Arvid Lindblad, da Red Bull acing, em ação no GP da Bélgica de F1 2026

Fórmula 1

Racing Bulls explica demora para definir dupla de 2027 na F1: 'Estamos chegando lá'

Há 18 horas
Mais LANCE!
O brasileiro Rafael Câmara, da Haas, atrapalhou Charles Leclerc, da Ferrari, durante o treino livre 2 em Interlagos

VÍDEO: Leclerc se irrita ao levar fechada de Rafa Câmara em treino da F1

Carro de Fórmula 1 da Mercedes na pista de Interlagos, com mural colorido ao fundo.

Câmara e Bortoleto melhoram, e Antonelli volta a liderar em treino da F1 em São Paulo

Fãs aproveitam muro baixo para assistir ao GP do Brasil na F1 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Quanto custa acompanhar a F1 em Interlagos? Veja preços de alimentação e transporte

LANCEPRESS! - (Brazil Out) - Sao Paulo -28.04.2014 - Foto de Ari Ferreira/Lancepress! - especial Emerson Fittipaldi - NF: Emerson Fittipaldi durante entrevista

Emerson Fittipaldi analisa Kimi Antonelli e aponta diferenças em relação a Ayrton Senna

Antonelli no cockpit da Mercedes, durante treino livre FP2 do GP de São Paulo de F1

Veja volta a volta do treino livre 2 do GP de São Paulo de F1

O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, durante o Grande Pêmio do México de Fórmula 1

Vasseur confirma reunião com Hamilton e Leclerc e pede respeito à Ferrari

Felipe Massa com bandeira do Brasil no GP de Interlagos 2016

F1: Como foi a última corrida com dupla brasileira em Interlagos

Lando Norris pilota o McLaren laranja no treino livre 1 do GP de São Paulo, F1.

Em estreia de Rafa Câmara, Lando Norris lidera treino livre 1 do GP de São Paulo

George Russell, da Mercedes, no paddock do GP de São Paulo.

F1: George Russell perde cinco posições no grid do GP de São Paulo

O piloto Gabriel Bortoleto, da Audi, no paddock às vésperas do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1

Bortoleto domina o emocional para mudar história em Interlagos

Antonelli dirige carro de F1 no treino livre 1 do GP de São Paulo.

Veja volta a volta do treino livre 1 do GP de São Paulo de F1

Charles Leclerc passa pela grama após toque com Lewis Hamilton no GP do México pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de São Paulo nesta sexta-feira (6)

Esteban Ocon e Oliver Bearman no paddock do GP da Áustria pela F1 2026

Exclusivo: Oliver Bearman lamenta saída de Ocon na F1, mas celebra Rafa Câmara