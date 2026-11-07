Rafa Câmara teve uma classificação movimentada em sua estreia na Fórmula 1. O brasileiro da Haas avançou ao Q2 neste sábado (7), mas acabou batendo na parte final da sessão e provocou uma bandeira vermelha em Interlagos. Apesar de não conseguir disputar uma vaga no Q3, o pernambucano terminou a atividade na 13ª posição e ainda ganhou dois lugares por causa das punições aplicadas a adversários.

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O acidente aconteceu na região da Junção, última curva do circuito. Com a pista bastante molhada pela forte chuva que atingiu São Paulo, Câmara perdeu o controle do carro e acertou a barreira de proteção. A batida encerrou sua participação na classificação, durante o Q2, e provocou a interrupção da sessão pela direção de prova.

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Rafa Câmara ganha posições com punições na F1

A situação de Rafa Câmara melhorou após a aplicação das penalidades relacionadas às trocas de componentes da unidade de potência. Charles Leclerc, que terminou a classificação na quarta posição, recebeu uma punição de dez lugares por utilizar um quinto motor de combustão interna. Lewis Hamilton também foi penalizados e terá de largar do fundo do grid.

Com isso, o brasileiro ganha três posições e sobe de 13º para 11º no grid de largada do GP de São Paulo. A posição coloca o estreante da Haas dentro do top-10, aumentando as possibilidades de conquistar pontos logo em sua primeira participação oficial na categoria.

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➡️ VÍDEO: Bortoleto bate na classificação da F1 e mantém má escrita em Interlagos

A corrida em Interlagos acontece neste domingo (8), com 71 voltas previstas. Diante da torcida brasileira, Rafa Câmara terá a oportunidade de transformar uma classificação marcada por acidentes em um resultado importante na estreia pela Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, por sua vez, também bateu e largará em 18º.