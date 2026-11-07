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Rafa Câmara bate e é eliminado, mas larga em 11º no GP de São Paulo pela F1

Brasileiro conseguiu salvar na primeira sessão, mas não teve tanta sorte na segunda

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 17:33
Atualizado há 27 minutos
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Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027
Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027 (Foto: Divulgação)

Rafa Câmara teve uma classificação movimentada em sua estreia na Fórmula 1. O brasileiro da Haas avançou ao Q2 neste sábado (7), mas acabou batendo na parte final da sessão e provocou uma bandeira vermelha em Interlagos. Apesar de não conseguir disputar uma vaga no Q3, o pernambucano terminou a atividade na 13ª posição e ainda ganhou dois lugares por causa das punições aplicadas a adversários.

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O acidente aconteceu na região da Junção, última curva do circuito. Com a pista bastante molhada pela forte chuva que atingiu São Paulo, Câmara perdeu o controle do carro e acertou a barreira de proteção. A batida encerrou sua participação na classificação, durante o Q2, e provocou a interrupção da sessão pela direção de prova.

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Rafa Câmara ganha posições com punições na F1

A situação de Rafa Câmara melhorou após a aplicação das penalidades relacionadas às trocas de componentes da unidade de potência. Charles Leclerc, que terminou a classificação na quarta posição, recebeu uma punição de dez lugares por utilizar um quinto motor de combustão interna. Lewis Hamilton também foi penalizados e terá de largar do fundo do grid.

Com isso, o brasileiro ganha três posições e sobe de 13º para 11º no grid de largada do GP de São Paulo. A posição coloca o estreante da Haas dentro do top-10, aumentando as possibilidades de conquistar pontos logo em sua primeira participação oficial na categoria.

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➡️ VÍDEO: Bortoleto bate na classificação da F1 e mantém má escrita em Interlagos

A corrida em Interlagos acontece neste domingo (8), com 71 voltas previstas. Diante da torcida brasileira, Rafa Câmara terá a oportunidade de transformar uma classificação marcada por acidentes em um resultado importante na estreia pela Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, por sua vez, também bateu e largará em 18º.

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