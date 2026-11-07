Verstappen supera Antonelli e lidera último treino da F1 em São Paulo

Max Verstappen foi o piloto mais rápido do terceiro treino do GP de São Paulo, neste sábado (7). Dentro da "zona de pontuação", Gabriel Bortoleto se destacou com o décimo melhor tempo da sessão. O compatriota Rafael Câmara, que estreia na Fórmula 1, melhorou sua posição em relação ao TL1 e ficou em 15º. As equipes retornam à pista ainda neste sábado (7) para a classificação, a partir das 15h (de Brasília).

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Sessão liberada, e carro já na pista. Como esperado, o primeiro a sair dos boxes foi Nico Hulkenberg, que ainda não teve tempo de pista desde o início do GP de São Paulo. No treino livre 1, o alemão cedeu o carro para Fred Slater e, na sessão seguinte, a Audi não conseguiu deixar o motor pronto a tempo.

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A dupla da Haas, com Rafa Câmara e Oliver Bearman, não demorou para acompanhar Hulkenberg. Assim como as duplas da Mercedes e da Aston Martin, Franco Colapinto, Charles Leclerc, Arvid Lindblad. E esses foram os únicos na pista nos primeiros cinco minutos de atividade.

Quando as primeiras voltas rápidas começaram a ser registradas, Lando Norris se destacava no topo da tabela, virando 1m13s064. Em sua tentativa, Rafa acabou passando reto na freada do S e ainda balançou ao retornar para a pista, mas, felizmente, sem problemas para o brasileiro — apenas, é claro, uma volta ruim.

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Kimi Antonelli, campeão da F1 2026, no treino livre 3 do GP de São Paulo (Foto: Nelson ALMEIDA/AFP)

Gabriel Bortoleto, por sua vez, chega à disputa e consegue completar a sétima melhor volta da prova. Como de costume, porém, a melhora dos adversários acaba "derrubando" o brasileiro na tabela. Ainda assim, vale destacar que ele esteve 0,3 segundo mais rápido que o companheiro de Audi.

Enquanto isso, grandes mudanças aconteceram na liderança. O tempo de Norris no início da sessão ficou para trás por muito, principalmente por Charles Leclerc. O monegasco terminou os primeiros 15 minutos na ponta por virar 1m12s439. Não demorou para Verstappen assumir o topo, que logo foi "roubado" também por Antonelli.

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Notícia ruim para a Ferrari! Após relatar fortes vibrações no motor, Lewis Hamilton foi chamado aos boxes, mas voltou à disputa. Minutos depois, o britânico seguiu mais uma vez à pit lane com fumaça saindo do carro. A situação parecia tão séria que, enquanto o pelotão estava na pista, a Ferrari do piloto estava sem assoalho.

Com a chegada dos pneus macios, novas movimentações na tabela. O principalmente destaque foi a subida de Câmara para a 10ª colocação, com um sólido tempo. O brasileiro, porém, logo foi superado por seu compatriota, que esteve 0,3 segundo mais rápido. No topo, Verstappen liderava Antonelli e Norris.

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Sem grandes mudanças na reta final, o treino livre 3 terminou com o Max na liderança, com tempo de 1m11s622 – cerca de 1,3 segundo de diferença para Rafa Câmara, que ficou em 15º. Na parte de cima do grid, Gabriel Bortoleto se destacava novamente em décimo, enquanto Antonelli e Norris fecharam o "pódio".

Resultado final do TL3 do GP de São Paulo