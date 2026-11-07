Fórmula 1 renova contrato com GP de São Paulo até 2035

O Grande Prêmio de São Paulo continuará fazendo parte do circuito da Fórmula 1 (F1) até 2035. O anúncio foi feito na manhã deste sábado (7), antes do treino livre 3, confirmando a extensão de contrato por mais cinco anos — o vínculo anterior terminava em 2030.

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A capital paulista integra o calendário da Fórmula 1 há mais de 50 anos, e o Autódromo José Carlos Pace, localizado em Interlagos, guarda uma longa tradição, sendo palco de seis decisões de títulos. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o Grande Prêmio de São Paulo registrou um aumento no número de espectadores nos últimos cinco anos, chegando a 303.627 em 2025.

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— O Brasil é uma parte importante da história da Fórmula 1 e do nosso futuro, e estou muito feliz porque essa prorrogação de cinco anos vai nos permitir continuar correndo em São Paulo até 2035. A paixão dos nossos fãs brasileiros é extraordinária, e sempre que voltamos a Interlagos sentimos a energia deles nas arquibancadas e na cidade de São Paulo. O Brasil já revelou a incrível marca de 34 pilotos de Fórmula 1, incluindo Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara, que estarão competindo neste fim de semana diante de sua torcida local, o que se somará aos muitos momentos inesquecíveis já vividos em São Paulo — disse o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicalli, durante coletiva de imprensa antes do treino livre 3.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, destacou a relevância do evento não apenas para a comunidade do esporte, mas para a economia local. Em 2025, de acordo com os dados oficiais, o GP de São Paulo gerou um impacto de R$ 2,3 bilhões para a cidade, um aumento de 9,7% em relação aos números do ano anterior.

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— Estamos garantindo a continuidade de um dos maiores eventos esportivos do mundo, que movimenta a economia, gera empregos, fortalece o turismo e projeta internacionalmente a nossa cidade. A Fórmula 1 beneficia uma ampla cadeia de atividades, como hotéis, restaurantes, comércio e serviços, gerando oportunidades e renda para a população.

O piloto Pierre Gasly, da Alpine, na pista do Autódromo de Interlagos durante sessão de treino do Grande Prêmio de São Paulo (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Datas e horários do GP de São Paulo

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino livre 3 - 11h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 14h (de Brasília)

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