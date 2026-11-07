AO VIVO: Siga a classificação do GP de São Paulo de F1

Finalizado o último treino livre do Grande Prêmio de São Paulo neste sábado (7), a Fórmula 1 realiza, a partir das 15h (de Brasília), a classificação para a corrida principal em Interlagos. Acompanhe a sessão em tempo real com o Lance!.

➡️ Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto lideram suas equipes em treino da F1; veja tabela

Acompanhe em tempo real

*EM ATUALIZAÇÃO - 🔴 BANDEIRA VERMELHA!

Safety Car faz mais uma volta de avaliação na pista; ainda não previsão para retorno da sessão.

Safety Car avalia condições da pista em classificatória do GP de São Paulo (Foto: reprodução/F1)

Será...? Parece que há uma esperança de o céu abrir em São Paulo

Céu de Interlagos (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)

Tradução: "A câmera na viseira de Lando dá uma boa noção de quão molhada estava a pista antes da interrupção"

Safety Car anda pela pista para avaliar as condições

Segundo a FIA, é esperado que chova forte por mais 10 minutos

Alerta da Defesa Civil de São Paulo!

Alerta da Defesa Civil para a capital de São Paulo (Foto: Print)

Com a sessão pausada por conta da intensidade da chuva, Nico Hulkenberg volta para a garagem

Nico Hulkenberg de volta à garagem após bandeira vermelha no GP de São Paulo de F1 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

🔴 BANDEIRA VERMELHA! Cronômetro pausado em 15:37

Chove forte logo no início da classificação

Chove na classificação do GP de São Paulo de F1 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

Ele apareceu!

Lewis Hamilton no paddock do GP de São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Fãs se aglomeram no mezanino para tentar ver Lewis Hamilton e Charles Leclerc, a dupla da Ferrari

Fãs tentam ver Leclerc e Hamilton (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

De olho na previsão! Mais cedo, caiu muita chuva em Interlagos. ➡️ Classificação da F1 pode ser afetada pela chuva intensa de São Paulo

Chuva em Interlagos, palco de etapa da Fórmula 1 (Foto: Nelson ALMEIDA/AFP)

Diretamente de Guiana! Torcedores do país viajaram até São Paulo para acompanhar a etapa da Fórmula 1

Torcedores de Guiana no GP de São Paulo de F1 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara lideraram suas respectivas equipes no treino livre 3 do GP de São Paulo; ➡️ Clique aqui e saiba mais

Nossos brasileiros!

Tradução: Uma interação amigável entre os dois brasileiros ao final do treino livre 3

O paddock está movimentado!

Movimentação no paddock do GP de São Paulo de F1 antes da classificação (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Chove em Interlagos... A etapa da Porsche Cup, anterior à classificação da Fórmula 1, foi interrompida por bandeira vermelha

Tempo fechado em Interlagos, palco do GP de Fórmula 1 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Relembre como foi o título de Kimi Antonelli no GP dos Estados Unidos👇

A McLaren de Lando Norris na pista do Autódromo de Interlagos, em São Paulo (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

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