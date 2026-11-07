AO VIVO: Siga a classificação do GP de São Paulo de F1
Elite do automobilismo mundial dá sequência às atividades em Interlagos
PorAndressa Simões•Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 14:07
•Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Finalizado o último treino livre do Grande Prêmio de São Paulo neste sábado (7), a Fórmula 1 realiza, a partir das 15h (de Brasília), a classificação para a corrida principal em Interlagos. Acompanhe a sessão em tempo real com o Lance!.
➡️ Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto lideram suas equipes em treino da F1; veja tabela
Acompanhe em tempo real
*EM ATUALIZAÇÃO - 🔴 BANDEIRA VERMELHA!
- Safety Car faz mais uma volta de avaliação na pista; ainda não previsão para retorno da sessão.
- Será...? Parece que há uma esperança de o céu abrir em São Paulo
- Tradução: "A câmera na viseira de Lando dá uma boa noção de quão molhada estava a pista antes da interrupção"
- Safety Car anda pela pista para avaliar as condições
- Segundo a FIA, é esperado que chova forte por mais 10 minutos
- Alerta da Defesa Civil de São Paulo!
- Com a sessão pausada por conta da intensidade da chuva, Nico Hulkenberg volta para a garagem
🔴 BANDEIRA VERMELHA! Cronômetro pausado em 15:37
- Chove forte logo no início da classificação
🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!
- Ele apareceu!
- Fãs se aglomeram no mezanino para tentar ver Lewis Hamilton e Charles Leclerc, a dupla da Ferrari
- De olho na previsão! Mais cedo, caiu muita chuva em Interlagos. ➡️ Classificação da F1 pode ser afetada pela chuva intensa de São Paulo
- Diretamente de Guiana! Torcedores do país viajaram até São Paulo para acompanhar a etapa da Fórmula 1
- Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara lideraram suas respectivas equipes no treino livre 3 do GP de São Paulo; ➡️ Clique aqui e saiba mais
- Nossos brasileiros!
Tradução: Uma interação amigável entre os dois brasileiros ao final do treino livre 3
- Ainda nem começou a classificação, mas já tem piloto que vai largar do fim do grid; confira ➡️ Russell, Verstappen, Hamilton e Leclerc sofrem punição e caem no grid da F1
- O paddock está movimentado!
- Chove em Interlagos... A etapa da Porsche Cup, anterior à classificação da Fórmula 1, foi interrompida por bandeira vermelha
- Relembre como foi o título de Kimi Antonelli no GP dos Estados Unidos👇
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