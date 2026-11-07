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AO VIVO: Siga a classificação do GP de São Paulo de F1

Elite do automobilismo mundial dá sequência às atividades em Interlagos

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 14:07
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Carros de Fórmula 1 no GP de São Paulo em chuva, pista molhada e banners MSC ao fundo.
Início da classificação do GP de São Paulo sob chuva forte (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Finalizado o último treino livre do Grande Prêmio de São Paulo neste sábado (7), a Fórmula 1 realiza, a partir das 15h (de Brasília), a classificação para a corrida principal em Interlagos. Acompanhe a sessão em tempo real com o Lance!.

➡️ Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto lideram suas equipes em treino da F1; veja tabela

Acompanhe em tempo real

*EM ATUALIZAÇÃO - 🔴 BANDEIRA VERMELHA!

  1. Safety Car faz mais uma volta de avaliação na pista; ainda não previsão para retorno da sessão.
Carro de segurança com luzes acesas na pista molhada, cercado por banners Lenovo.
Safety Car avalia condições da pista em classificatória do GP de São Paulo (Foto: reprodução/F1)
  • Será...? Parece que há uma esperança de o céu abrir em São Paulo
Céu nublado sobre estádio lotado, estruturas metálicas ao redor e tendas, cidade ao fundo.
Céu de Interlagos (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)
  1. Tradução: "A câmera na viseira de Lando dá uma boa noção de quão molhada estava a pista antes da interrupção"
  • Safety Car anda pela pista para avaliar as condições
  • Segundo a FIA, é esperado que chova forte por mais 10 minutos
  • Alerta da Defesa Civil de São Paulo!
Alerta severo da Defesa Civil de SP: chuva forte com raios e vento na Zona Sul e Oeste; mantenha-se em local seguro.
Alerta da Defesa Civil para a capital de São Paulo (Foto: Print)
  1. Com a sessão pausada por conta da intensidade da chuva, Nico Hulkenberg volta para a garagem
Nico Hülkenberg em área interna durante o GP de São Paulo de F1
Nico Hulkenberg de volta à garagem após bandeira vermelha no GP de São Paulo de F1 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

🔴 BANDEIRA VERMELHA! Cronômetro pausado em 15:37

  • Chove forte logo no início da classificação
Pessoas no paddock da F1 em São Paulo sob chuva, na área da equipe Audi Revolut F1, com cadeiras ao ar livre.
Chove na classificação do GP de São Paulo de F1 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

  • Ele apareceu!
Lewis Hamilton no paddock do GP de São Paulo de F1, cercado por fãs, com logos Ferrari e HP ao fundo.
Lewis Hamilton no paddock do GP de São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  • Fãs se aglomeram no mezanino para tentar ver Lewis Hamilton e Charles Leclerc, a dupla da Ferrari
Fãs da Ferrari no GP de São Paulo, em mezanino, observam a área de paddock com logos Ferrari e HP.
Fãs tentam ver Leclerc e Hamilton (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  1. De olho na previsão! Mais cedo, caiu muita chuva em Interlagos. ➡️ Classificação da F1 pode ser afetada pela chuva intensa de São Paulo
Funcionário com colete laranja na chuva em Interlagos, durante o Grande Prêmio de São Paulo 2026.
Chuva em Interlagos, palco de etapa da Fórmula 1 (Foto: Nelson ALMEIDA/AFP)
  • Diretamente de Guiana! Torcedores do país viajaram até São Paulo para acompanhar a etapa da Fórmula 1
Torcedores da Guiana segurando banner do GP do Brasil em São Paulo.
Torcedores de Guiana no GP de São Paulo de F1 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  1. Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara lideraram suas respectivas equipes no treino livre 3 do GP de São Paulo; ➡️ Clique aqui e saiba mais
  • Nossos brasileiros!

Tradução: Uma interação amigável entre os dois brasileiros ao final do treino livre 3

  • O paddock está movimentado!
Movimentação no paddock do GP de São Paulo: pessoas sob cobertura, com área da Red Bull Racing ao fundo.
Movimentação no paddock do GP de São Paulo de F1 antes da classificação (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  • Chove em Interlagos... A etapa da Porsche Cup, anterior à classificação da Fórmula 1, foi interrompida por bandeira vermelha
Interlagos sob chuva: área de evento com tendas brancas, veículos e estruturas metálicas ao fundo, árvore à direita.
Tempo fechado em Interlagos, palco do GP de Fórmula 1 (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  • Relembre como foi o título de Kimi Antonelli no GP dos Estados Unidos👇
A McLaren de Lando Norris na pista do Autódromo de Interlagos, em São Paulo
A McLaren de Lando Norris na pista do Autódromo de Interlagos, em São Paulo (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

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