Bolo de rolo, sucesso com fãs e susto: a estreia de Rafa Câmara na F1
Brasileiro recém-promovido na Haas encarou agenda cheia no primeiro dia do Grande Prêmio de São Paulo
Todos os olhos estavam voltados para Rafael Câmara no dia que marcou oficialmente a abertura das atividades do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1). Antes mesmo de guiar o carro da Haas nos primeiros treinos livres da última sexta-feira (6), o pernambucano gerava comoção por onde passava no paddock. Jornalistas e fotógrafos seguiam cada passo; torcedores pediam autógrafos e desejavam boa sorte. Tudo isso acompanhado pelos olhos atentos dos membros da equipe americana.
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A estreia de Rafael na categoria, inicialmente prevista para 2027, foi antecipada para este fim de semana, quando a Haas o escolheu para substituir o francês Esteban Ocon, afastado durante o GP do México. Para além da expectativa natural do momento, o brasileiro ainda teria pela frente o desafio de entender o carro, já que não teve tempo hábil para fazer testes antes da etapa de São Paulo.
Porém, se sentiu a pressão ou o nervosismo típicos das primeiras vezes, Rafa Câmara não demonstrou publicamente. Enquanto se hidratava no intervalo entre as sessões de treinos livres, sustentava uma expressão tranquila no espaço de hospitalidade da Haas. Ele ainda aproveitou para bater um papo descontraído com um torcedor que acompanhou sua vitória na corrida principal da Fórmula 2, no circuito de Spa-Francorchamps, em julho deste ano.
— Foi a primeira corrida que eu assisti fora do país, estivemos juntos lá, tiramos foto, conversamos. Agora, ele está super tranquilo, de boa. Até brinquei, perguntando se ele ia comer o bolo de rolo que ganhou, mas ele disse que tinha que manter o preparo — contou o fã e influenciador Cadu Campos.
Enquanto o papo rolava solto, mais torcedores se debruçavam no nível superior do paddock para observar de perto o piloto caminhar em direção aos boxes.
Susto e aprendizado na estreia
O segundo treino livre de Rafael Câmara foi marcado por um susto. Na metade da sessão, o brasileiro acabou dando uma fechada em Charles Leclerc, da Ferrari, que precisou sair da pista para evitar colidir contra a traseira do carro da Haas. O incidente foi revisado pelos comissários, mas não resultou em penalidade para o estreante.
— Foi uma situação difícil, que eu vou analisar depois para entender exatamente o que aconteceu, mas, felizmente, não aconteceu nada de grave — avaliou.
Apesar do incidente, Rafa ainda conseguiu aproveitar o clima de alto astral da torcida brasileira em casa. Um dos momentos preferidos do piloto, até o momento, veio logo na primeira sessão de treinos.
— Quando eu entrei no carro no FP1, deu pra escutar (os gritos da torcida), e isso deu uma emoção a mais. Foi bem legal — completou.
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