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Bortoleto explica erro em nova batida no GP de São Paulo de F1: 'Não consegui'

Piloto brasileiro foi eliminado no Q1 com carro nos boxes

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 18:17
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GP de São Paulo: pessoa cabisbaixo segurando microfone, cercada por equipe em macacões verdes no paddock azul.
Gabriel Bortoleto cabisbaixo após eliminação no Q1 em São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

O sábado (7) de Gabriel Bortoleto foi do céu ao inferno em questões de poucas horas. Com a pista bem molhada, após as fortes chuvas que caíram sobre o Autódromo de Interlagos, o brasileiro sofreu para se manter no traçado e acabou eliminado na primeira sessão da classificação. E o motivo não tem muito mistério: a roda de sua Audi travou.

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O problema aconteceu durante a segunda tentativa de registrar tempo rápido no treino classificatório. Com a pista bem molhada, porém, o brasileiro acabou errando na curva e foi para grama, onde derrapou até bater no muro. Embora tenha conseguido levar o carro de volta aos boxes, mais uma vez, os reparos não foram realizados em tempo hábil para que Bortoleto lutasse por uma vaga na segunda sessão.

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— Eu tava tentando dar uma distância no Ollie (Bearman) porque eu estava chegando nele. Mas aí eu acabei travando a roda dianteira e não consegui parar o carro a tempo antes de tocar no muro. Não foi um toque forte, mas acabou deslocando a asa, e a gente não podia continuar daquele jeito. Eles tentaram trocar, mas não deu tempo — explicou o piloto.

As lamentações ficam, principalmente, pelo rumo que seguiu o GP de São Paulo entre os três treinos livres e a classificação. Nas sessões de teses, o anfitrião brilhou e manteve um desempenho consistente dentro do top-10 – duas vezes em 8º e uma em 10º. Para fechar as atividades antes do grande dia, um erro lhe custou, o que poderia ser uma importante oportunidade de pontuar.

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Bortoleto na classificação do GP de São Paulo F1, carro preto em pista molhada com respingos de água.
Gabriel Bortoleto bate na classificação do GP de São Paulo na F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)

Agora, há apenas um único lugar em que Bortoleto espera chegar depois do longo dia de compromissos com a Fórmula 1: sua casa. Ao lado da família, o piloto de 22 anos busca descansar para que volte bem para a corrida deste domingo (8). É claro, no entanto, que o trabalho ainda não acabou, e uma estratégia será traçado para a disputa principal.

— Primeiro, eu quero ir para casa descansar. Foi um dia muito longo. Tava sendo incrível até agora, mas eu vacilei na classificação, então, agora é só uma questão de descansar a cabeça e ver um plano para amanhã. Eu só quero fazer uma boa corrida de recuperação.

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Punições ajudam Bortoleto após acidente

Apesar do resultado negativo na classificação, Bortoleto terá a oportunidade de avançar algumas posições no grid de largada. Max Verstappen e Sergio Pérez receberam punições por excederem o limite de componentes da unidade de potência permitido pelo regulamento da FIA e terão de começar a corrida do fundo do pelotão.

Lewis Hamilton também enfrentará uma situação semelhante. Inicialmente, o britânico já havia recebido uma punição de dez posições por utilizar um quinto motor de combustão interna. No entanto, após apresentar problemas na unidade de potência durante o terceiro treino livre, a Ferrari decidiu substituir todo o conjunto. Com a alteração, o heptacampeão também foi enviado ao fundo do grid.

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