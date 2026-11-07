O sábado (7) de Gabriel Bortoleto foi do céu ao inferno em questões de poucas horas. Com a pista bem molhada, após as fortes chuvas que caíram sobre o Autódromo de Interlagos, o brasileiro sofreu para se manter no traçado e acabou eliminado na primeira sessão da classificação. E o motivo não tem muito mistério: a roda de sua Audi travou.

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O problema aconteceu durante a segunda tentativa de registrar tempo rápido no treino classificatório. Com a pista bem molhada, porém, o brasileiro acabou errando na curva e foi para grama, onde derrapou até bater no muro. Embora tenha conseguido levar o carro de volta aos boxes, mais uma vez, os reparos não foram realizados em tempo hábil para que Bortoleto lutasse por uma vaga na segunda sessão.

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— Eu tava tentando dar uma distância no Ollie (Bearman) porque eu estava chegando nele. Mas aí eu acabei travando a roda dianteira e não consegui parar o carro a tempo antes de tocar no muro. Não foi um toque forte, mas acabou deslocando a asa, e a gente não podia continuar daquele jeito. Eles tentaram trocar, mas não deu tempo — explicou o piloto.

As lamentações ficam, principalmente, pelo rumo que seguiu o GP de São Paulo entre os três treinos livres e a classificação. Nas sessões de teses, o anfitrião brilhou e manteve um desempenho consistente dentro do top-10 – duas vezes em 8º e uma em 10º. Para fechar as atividades antes do grande dia, um erro lhe custou, o que poderia ser uma importante oportunidade de pontuar.

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Gabriel Bortoleto bate na classificação do GP de São Paulo na F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)

Agora, há apenas um único lugar em que Bortoleto espera chegar depois do longo dia de compromissos com a Fórmula 1: sua casa. Ao lado da família, o piloto de 22 anos busca descansar para que volte bem para a corrida deste domingo (8). É claro, no entanto, que o trabalho ainda não acabou, e uma estratégia será traçado para a disputa principal.

— Primeiro, eu quero ir para casa descansar. Foi um dia muito longo. Tava sendo incrível até agora, mas eu vacilei na classificação, então, agora é só uma questão de descansar a cabeça e ver um plano para amanhã. Eu só quero fazer uma boa corrida de recuperação.

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Punições ajudam Bortoleto após acidente

Apesar do resultado negativo na classificação, Bortoleto terá a oportunidade de avançar algumas posições no grid de largada. Max Verstappen e Sergio Pérez receberam punições por excederem o limite de componentes da unidade de potência permitido pelo regulamento da FIA e terão de começar a corrida do fundo do pelotão.

Lewis Hamilton também enfrentará uma situação semelhante. Inicialmente, o britânico já havia recebido uma punição de dez posições por utilizar um quinto motor de combustão interna. No entanto, após apresentar problemas na unidade de potência durante o terceiro treino livre, a Ferrari decidiu substituir todo o conjunto. Com a alteração, o heptacampeão também foi enviado ao fundo do grid.