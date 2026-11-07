A classificação do GP de São Paulo de Fórmula 1 pode ser marcada por condições climáticas instáveis neste sábado (7). Depois de uma forte chuva atingir o Autódromo de Interlagos logo após o terceiro treino livre, a pista chegou a ficar bastante molhada, provocando atrasos e interrupções na programação da Porsche Cup. Apesar da melhora no tempo, a possibilidade de novas pancadas mantém a expectativa de uma sessão com condições variáveis.

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A intensidade da chuva foi suficiente para atrasar a largada da Porsche Cup. Quando os carros finalmente foram liberados para a pista, a prova precisou ser interrompida com bandeira vermelha e, posteriormente, teve a entrada do safety car. O cenário contrastou com as condições encontradas pelos pilotos da F1 durante o TL3, realizado pela manhã.

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Depois da passagem da chuva mais intensa, porém, o tempo começou a melhorar em Interlagos. A precipitação parou e a água acumulada deu lugar a uma pista em processo de secagem. Ainda assim, a previsão meteorológica aponta para a possibilidade de novas pancadas justamente durante a classificação.

De acordo com as projeções para a região de Interlagos, a chance de chuva é relativamente baixa no horário previsto para o início da sessão, às 15h, mas aumenta consideravelmente a partir das 16h. A possibilidade de tempestades também aparece nas horas seguintes, o que significa que as condições podem mudar ao longo das três partes da classificação: Q1, Q2 e Q3.

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O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo também alertou para a possibilidade de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de trovoadas, raios e rajadas de vento superiores a 60 km/h durante a tarde e a noite.

Rafa Câmara tem histórico positivo na chuva

Se a chuva voltar a ganhar força em Interlagos, Rafa Câmara terá motivos para encarar o desafio com confiança. O brasileiro já mostrou que consegue manter um ritmo competitivo, mesmo em condições adversas, especialmente durante sua campanha vitoriosa na Fórmula 3, em 2025. Logo na estreia na categoria, em Melbourne, o piloto largou da pole position e venceu de ponta a ponta uma corrida marcada por chuva intensa, entradas do safety car e bandeira vermelha.

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Outro resultado importante veio em agosto daquele ano, no circuito de Hungaroring, na Hungria. Novamente com chuva e pista molhada, Câmara converteu a pole position em vitória na corrida principal e garantiu antecipadamente o título da Fórmula 3. O pernambucano ainda registrou a volta mais rápida da prova, reforçando sua capacidade de administrar o ritmo em condições difíceis.

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Brasileiros chegam à classificação em alta

O resultado do último treino do GP de São Paulo, que aconteceu na manhã deste sábado (7), foi muito positivo para o Brasil. Ao lado da torcida brasileira, Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto levaram a melhor sobre os companheiros Oliver Bearman e Nico Hulkenberg, respectivamente. O piloto da Haas terminou em 15º lugar, enquanto o astro da Audi ficou em décimo – posição que o garantiria na zona de pontuação.

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Após duas sessões completas, Câmara parece ter encontrado rapidamente o jeito certo de guiar a nova Haas. E o desempenho foi tão significativo que o colocou à frente de Bearman, principal nome da equipe norte-americana, em sua segunda temporada na elite do automobilismo. O brasileiro ficou em 15º, com um tempo cerca de 0,2 segundos mais rápido do britânico, que terminou em 16º.

Mais à frente da tabela, Bortoleto também esteve na liderança de sua disputa interna na Audi. Assim como o compatriota, o piloto de 22 anos registrou um tempo 0,2 mais rápido do que Nico Hulkenberg. As posições, porém, foram mais afastadas: enquanto Gabriel conseguiu se manter no top-10, o alemão ficou na 13ª colocação.

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