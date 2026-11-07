A permanência de Oliver Bearman na Haas para a temporada de 2027 da Fórmula 1 parece cada vez mais próxima de ser oficializada. Apesar de o britânico e a equipe demonstrarem interesse em manter a parceria, o anúncio ainda depende de alguns detalhes contratuais. E há um terceiro personagem envolvido nessa negociação: a Ferrari.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, Bearman explicou por que o processo exige um pouco mais de cuidado. Como ainda faz parte da academia de jovens pilotos da Ferrari, o britânico precisa conciliar os interesses das duas equipes antes de definir seu futuro na categoria. Apesar disso, garantiu que as conversas estão avançadas e que não há grandes obstáculos para a continuidade na Haas.

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— Para ser honesto, nós não estamos longe. É apenas uma questão de preparar tudo e ter certeza de que todos estão felizes. Acho que o que tornou a situação um pouco mais desafiadora foi o fato de que não se trata apenas de uma negociação entre mim e a Haas, mas também envolve a Ferrari, já que ainda sou um piloto júnior da equipe — explicou.

Embora mantenha o vínculo com a escuderia italiana, Bearman deixou claro que sua prioridade neste momento é continuar na Haas. O britânico acredita no projeto da equipe norte-americana e vê a permanência como um passo importante para seguir evoluindo na Fórmula 1.

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— Eu disse desde o início que gostaria de continuar com a Haas. Seria um bom sucesso continuar com a equipe. Então, agora, estamos apenas passando por um processo burocrático, mas está tudo indo bem — acrescentou.

Com a chegada de Rafa Câmara, a Haas já tem um dos assentos definidos para 2027. Caso a renovação de Bearman seja confirmada, a equipe terá uma dupla formada por dois pilotos ligados à academia da Ferrari. Aos 21 anos, o britânico também poderá assumir um papel de maior protagonismo no time após a saída de Esteban Ocon.

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Hamilton entrou no caminho de Bearman

A indefinição sobre o contrato de Bearman também passa pelos planos da Ferrari para 2028. O britânico ainda pertence à academia de pilotos de Maranello e está emprestado à Haas, mas seu objetivo é conquistar uma vaga na equipe principal. O problema é que a formação titular da escuderia italiana já está encaminhada para as próximas temporadas.

Lewis Hamilton exerceu uma opção contratual que garante sua permanência na Ferrari em 2027. Além disso, Charles Leclerc tem um acordo de longo prazo, com vínculo previsto pelo menos até 2030. Dessa forma, Bearman não teria espaço imediato na equipe caso consiga se destacar ainda mais na próxima temporada.

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Lewis Hamilton comemora no GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Segundo apuração do "Autosport", o estafe do britânico busca garantias de que ele terá um caminho para chegar à Ferrari em 2028. Caso a escuderia não consiga oferecer essa perspectiva, uma das condições discutidas seria permitir que o piloto encerre seu vínculo com Maranello e fique livre para negociar com outras equipes. Assim, a renovação com a Haas para 2027 não representaria um compromisso que pudesse limitar suas opções no futuro.

Em agosto, Bearman chegou a admitir que a recuperação de Hamilton na temporada não era exatamente uma boa notícia para suas próprias ambições. Apesar de reconhecer a importância do desempenho do compatriota, o jovem entende que precisará aguardar uma oportunidade para chegar à equipe principal da Ferrari.

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— Como fã de Fórmula 1 e também do Lewis, é muito legal vê-lo performando nesse nível. Vê-lo no lugar mais alto do pódio em Barcelona foi um momento especial. Claro que, pensando no meu futuro, isso não é ideal. Mas ainda sou jovem, tenho apenas 21 anos e não estou com tanta pressa. Continuar na Haas por enquanto não é algo ruim — declarou em entrevista ao podcast "Beyond The Grid".

Mesmo com o sonho de chegar à Ferrari, Bearman não pretende ficar esperando indefinidamente por uma vaga. O britânico já afirmou que deseja disputar vitórias e campeonatos mundiais e que está disposto a buscar oportunidades em outras equipes caso o caminho até Maranello não se abra.