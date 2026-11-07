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Vasseur exalta Rafa Câmara na F1: 'Não lembro de alguém mais bem-sucedido'

Brasileiro faz sua estreia na Fórmula 1 em casa, no GP de São Paulo

PorAnna Carolina RamosBeatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
07/11/2026 08:15
Atualizado há 1 hora
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Frederic Vasseur na garagem da Ferrari em GP da Inglaterra na F1 2026
Frederic Vasseur na garagem da Ferrari em GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: PETER POWELL / AFP)

A estreia de Rafa Câmara na Fórmula 1 representa mais um passo importante na trajetória do brasileiro no automobilismo. Aos 21 anos, o piloto chega à categoria após construir um retrospecto expressivo nas divisões de base, com resultados que chamaram a atenção de nomes importantes do paddock. Em coletiva durante o GP de São Paulo, Frederic Vasseur, chefe da Ferrari, fez elogios à trajetória do jovem e destacou sua capacidade de adaptação ao longo dos últimos anos.

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Ao comentar a evolução de Rafa nas categorias juniores, Vasseur ressaltou a consistência apresentada pelo brasileiro nas transições entre a Fórmula 3 e a Fórmula 2. Para o dirigente, o retrospecto do piloto nesse percurso é um dos mais expressivos dos últimos anos, embora a chegada à principal categoria do automobilismo mundial represente um desafio de outra dimensão.

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— Se você olhar, ele foi capaz de dar o passo entre a F3 e a F2. Nas duas categorias, acho que tem o melhor retrospecto em termos de posição dos últimos anos. Não me lembro de alguém tão bem-sucedido nas categorias juniores como o Rafa — afirmou.

O retrospecto de Rafa ajuda a explicar o reconhecimento. Em 2025, o brasileiro conquistou cinco poles na Fórmula 3 e estabeleceu o recorde de maior número de primeiras posições no grid em uma única temporada da história da categoria. Já em seu primeiro ano na Fórmula 2, repetiu a marca de cinco poles e chegou à reta final do campeonato na liderança.

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Team Trident's Brazilian driver Rafael Camara celebrates victory after the Australian Formula 3 Grand Prix at the Albert Park Circuit in Melbourne on March 16, 2025. (Photo by Paul Crock / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE
Rafa Câmara comemoria vitória na Fórmula 3 (Foto: Paul Crock / AFP)

O dirigente, porém, ponderou que a velocidade não é o único aspecto necessário para construir uma carreira na Fórmula 1. Além da capacidade de desenvolver o carro e entregar resultados na pista, um piloto precisa compreender a dimensão de uma equipe da categoria, que envolve uma estrutura muito maior e responsabilidades que nem sempre aparecem durante as corridas.

Nesse sentido, o chefe de equipe da Ferrari acredita que Rafa tem uma boa preparação para lidar com essas exigências. O francês destacou a organização do brasileiro e demonstrou confiança no trabalho que ele poderá desenvolver nos próximos anos.

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— Não é apenas uma questão de velocidade ou de capacidade de desenvolver quando é necessário. A F1 é uma equipe muito maior, então você tem um papel nos bastidores e precisa oferecer suporte ao time. Acho que o Rafa é muito bem estruturado e fará um bom trabalho no futuro — completou.

Estreia de Rafa Câmara na F1 será um desafio

Apesar dos elogios, Vasseur evitou criar expectativas elevadas para as primeiras participações do brasileiro na categoria. O piloto terá quatro oportunidades para ganhar experiência ainda nesta temporada, mas chegará a um cenário diferente daquele encontrado nas categorias de base, especialmente por conta das mudanças técnicas introduzidas na F1 em 2026.

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O dirigente lembrou que até mesmo pilotos experientes enfrentaram dificuldades para se adaptar aos carros da nova geração no início do campeonato. Por isso, considera importante que Rafa tenha tempo para compreender as exigências da categoria, sem que os resultados imediatos sejam tratados como uma medida definitiva de seu potencial.

— Não colocamos muitas expectativas nessas quatro corridas, porque acho que seria um grande erro começar assim, no meio da temporada. Vimos no início que até os pilotos experientes estavam enfrentando dificuldades com a nova geração de carros — explicou.

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Vasseur também destacou que a participação do brasileiro neste fim de temporada é vista como uma etapa importante de preparação para o próximo campeonato. A iniciativa partiu da avaliação de Ayao Komatsu, chefe da Haas, que considera a experiência antecipada fundamental para facilitar a adaptação de Rafa ao ambiente da Fórmula 1.

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