Russell, Verstappen, Hamilton e Leclerc sofrem punição e caem no grid da F1

O grid de largada do GP de São Paulo tem mudanças importantes confirmadas antes mesmo da classificação acontecer. A FIA identificou que Max Verstappen, Sergio Pérez, Charles Leclerc e Lewis Hamilton ultrapassaram o limite de componentes da unidade de potência permitido para a temporada 2026. George Russell também foi penalizado após utilizar um novo motor de combustão interna (ICE) durante a primeira sessão de treinos livres, na sexta-feira (6).

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As infrações foram identificadas no relatório do delegado técnico da FIA, divulgado neste sábado (7), no início do terceiro treino livre. Vale destacar que as punições são acumulativas.

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Verstappen e Pérez acumulam maiores punições

A situação mais complicada é a de Max Verstappen e Sergio Pérez. Os dois pilotos ultrapassaram o limite permitido de motores de combustão interna (ICE) e turbocompressores (TC), enquanto o holandês também excedeu a quantidade de conjuntos de escapamento (EXH). O mexicano, por sua vez, utilizou uma quarta unidade do motor-gerador cinético (MGU-K), acima das três permitidas pelo regulamento.

Cada primeiro componente adicional de uma categoria gera uma punição de dez posições no grid. Dessa forma, Verstappen e Pérez acumulam 30 posições de penalidade cada. Como o total ultrapassa 15 posições, ambos devem ser enviados ao final do grid, conforme o regulamento esportivo da FIA.

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Charles Leclerc e Lewis Hamilton também terão de lidar com punições. Os dois ferraristas utilizaram um quinto motor de combustão interna, sendo que o limite permitido para a temporada é de quatro unidades. Com isso, cada um recebe uma penalidade de dez posições no grid.

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Russell também perde posições no GP de São Paulo

George Russell completa a lista de pilotos punidos por alterações nos componentes da unidade de potência. O britânico utilizou um sexto motor de combustão interna durante o primeiro treino livre em Interlagos, ultrapassando o limite de quatro unidades permitido para a temporada. Como já havia utilizado uma quinta unidade anteriormente, a nova troca resulta em uma punição de cinco posições, conforme decisão oficial dos comissários.

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O relatório técnico também cita Russell pelo uso de um novo componente auxiliar da unidade de potência (PU-ANC). Nesse caso, porém, não existe infração, já que o britânico ainda está dentro do limite de seis unidades permitido para essa categoria.

Confira o balanço das punições

Piloto Componentes excedidos Punição Max Verstappen 5º ICE, 5º TC e 5º EXH 30 posições Sergio Pérez 5º ICE, 5º TC e 4º MGU-K 30 posições Charles Leclerc 5º ICE 10 posições Lewis Hamilton 5º ICE 10 posições George Russell 6º ICE 5 posições