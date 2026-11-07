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Russell, Verstappen, Hamilton e Leclerc sofrem punição e caem no grid da F1

Além do quarteto, Sergio Pérez também foi penalizado pela FIA

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 12:28
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Hamilton e Russell se abraçam após a pole n GP do México
Lewis Hamilton cumprimenta George Russell após classificação do GP do México pela F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)

O grid de largada do GP de São Paulo tem mudanças importantes confirmadas antes mesmo da classificação acontecer. A FIA identificou que Max Verstappen, Sergio Pérez, Charles Leclerc e Lewis Hamilton ultrapassaram o limite de componentes da unidade de potência permitido para a temporada 2026. George Russell também foi penalizado após utilizar um novo motor de combustão interna (ICE) durante a primeira sessão de treinos livres, na sexta-feira (6).

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As infrações foram identificadas no relatório do delegado técnico da FIA, divulgado neste sábado (7), no início do terceiro treino livre. Vale destacar que as punições são acumulativas.

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Verstappen e Pérez acumulam maiores punições

A situação mais complicada é a de Max Verstappen e Sergio Pérez. Os dois pilotos ultrapassaram o limite permitido de motores de combustão interna (ICE) e turbocompressores (TC), enquanto o holandês também excedeu a quantidade de conjuntos de escapamento (EXH). O mexicano, por sua vez, utilizou uma quarta unidade do motor-gerador cinético (MGU-K), acima das três permitidas pelo regulamento.

Cada primeiro componente adicional de uma categoria gera uma punição de dez posições no grid. Dessa forma, Verstappen e Pérez acumulam 30 posições de penalidade cada. Como o total ultrapassa 15 posições, ambos devem ser enviados ao final do grid, conforme o regulamento esportivo da FIA.

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Charles Leclerc e Lewis Hamilton também terão de lidar com punições. Os dois ferraristas utilizaram um quinto motor de combustão interna, sendo que o limite permitido para a temporada é de quatro unidades. Com isso, cada um recebe uma penalidade de dez posições no grid.

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Russell também perde posições no GP de São Paulo

George Russell completa a lista de pilotos punidos por alterações nos componentes da unidade de potência. O britânico utilizou um sexto motor de combustão interna durante o primeiro treino livre em Interlagos, ultrapassando o limite de quatro unidades permitido para a temporada. Como já havia utilizado uma quinta unidade anteriormente, a nova troca resulta em uma punição de cinco posições, conforme decisão oficial dos comissários.

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O relatório técnico também cita Russell pelo uso de um novo componente auxiliar da unidade de potência (PU-ANC). Nesse caso, porém, não existe infração, já que o britânico ainda está dentro do limite de seis unidades permitido para essa categoria.

Confira o balanço das punições

PilotoComponentes excedidosPunição

Max Verstappen

5º ICE, 5º TC e 5º EXH

30 posições

Sergio Pérez

5º ICE, 5º TC e 4º MGU-K

30 posições

Charles Leclerc

5º ICE

10 posições

Lewis Hamilton

5º ICE

10 posições

George Russell

6º ICE

5 posições

George Russell, Lewis Hamilton e Charles Leclerc após classificação do GP do México pela F1 2026
George Russell, Lewis Hamilton e Charles Leclerc após classificação do GP do México pela F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)
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