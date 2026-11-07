O resultado do último treino do GP de São Paulo, que aconteceu na manhã deste sábado (7), foi muito positivo para o Brasil. Ao lado da torcida brasileira, Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto levaram a melhor sobre os companheiros Oliver Bearman e Nico Hulkenberg, respectivamente. O piloto da Haas terminou em 15º lugar, enquanto o astro da Audi ficou em décimo – posição que o garantiria na zona de pontuação.

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Essa é a primeira etapa oficial da Rafa na Fórmula 1. Para além da titularidade, é a primeira vez também que o jovem de 21 anos foi à pista com um carro da atual geração da Fórmula 1. Nas oportunidades que teve durante o início do ano, o piloto utilizou modelos de temporadas passadas, dentro do programa conhecido como TPC (Testing of Previous Cars, ou Teste de Carros Anteriores, em tradução livre).

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Após duas sessões completas, então, Câmara parece ter encontrado rapidamente o jeito certo de guiar a nova Haas. E o desempenho foi tão significativo que o colocou à frente de Bearman, principal nome da equipe norte-americana, em sua segunda temporada na elite do automobilismo. O brasileiro ficou em 15º, com um tempo cerca de 0,2 segundos mais rápido do britânico, que terminou em 16º.

Mais à frente da tabela, Bortoleto também esteve na liderança de sua disputa interna na Audi. Assim como o compatriota, o piloto de 22 anos registrou um tempo 0,2 mais rápido do que Nico Hulkenberg. As posições, porém, foram mais afastadas: enquanto Gabriel conseguiu se manter no top-10, o alemão ficou na 13ª colocação.

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Resultado final do TL3 do GP de São Paulo

Posição Piloto Equipe Tempo 1 Max Verstappen Red Bull 1:11.622 2 Kimi Antonelli Mercedes 1:11.647 3 Lando Norris McLaren 1:11.753 4 George Russell Mercedes 1:11.806 5 Charles Leclerc Ferrari 1:11.896 6 Oscar Piastri McLaren 1:11.935 7 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:12.060 8 Liam Lawson Racing Bulls 1:12.171 9 Isack Hadjar Red Bull 1:12.213 10 Gabriel Bortoleto Audi 1:12.644 11 Pierre Gasly Alpine 1:12.644 12 Lewis Hamilton Ferrari 1:12.833 13 Nico Hülkenberg Audi 1:12.865 14 Franco Colapinto Alpine 1:12.925 15 Rafa Câmara Haas 1:12.981 16 Oliver Bearman Haas 1:13.109 17 Alexander Albon Williams 1:13.147 18 Fernando Alonso Aston Martin 1:13.171 19 Carlos Sainz Williams 1:13.303 20 Sergio Pérez Cadillac 1:13.573 21 Valtteri Bottas Cadillac 1:13.722 22 Lance Stroll Aston Martin 1:14.766

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