Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto lideram suas equipes em treino da F1; veja tabela
Brasileiros superaram seus companheiros de equipe em último treino do GP de São Paulo
O resultado do último treino do GP de São Paulo, que aconteceu na manhã deste sábado (7), foi muito positivo para o Brasil. Ao lado da torcida brasileira, Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto levaram a melhor sobre os companheiros Oliver Bearman e Nico Hulkenberg, respectivamente. O piloto da Haas terminou em 15º lugar, enquanto o astro da Audi ficou em décimo – posição que o garantiria na zona de pontuação.
➡️ Russell, Verstappen, Hamilton e Leclerc sofrem punição e caem no grid da F1
Essa é a primeira etapa oficial da Rafa na Fórmula 1. Para além da titularidade, é a primeira vez também que o jovem de 21 anos foi à pista com um carro da atual geração da Fórmula 1. Nas oportunidades que teve durante o início do ano, o piloto utilizou modelos de temporadas passadas, dentro do programa conhecido como TPC (Testing of Previous Cars, ou Teste de Carros Anteriores, em tradução livre).
Após duas sessões completas, então, Câmara parece ter encontrado rapidamente o jeito certo de guiar a nova Haas. E o desempenho foi tão significativo que o colocou à frente de Bearman, principal nome da equipe norte-americana, em sua segunda temporada na elite do automobilismo. O brasileiro ficou em 15º, com um tempo cerca de 0,2 segundos mais rápido do britânico, que terminou em 16º.
Mais à frente da tabela, Bortoleto também esteve na liderança de sua disputa interna na Audi. Assim como o compatriota, o piloto de 22 anos registrou um tempo 0,2 mais rápido do que Nico Hulkenberg. As posições, porém, foram mais afastadas: enquanto Gabriel conseguiu se manter no top-10, o alemão ficou na 13ª colocação.
➡️ Bolo de rolo, sucesso com fãs e susto: a estreia de Rafa Câmara na F1
Resultado final do TL3 do GP de São Paulo
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Max Verstappen
Red Bull
1:11.622
2
Kimi Antonelli
Mercedes
1:11.647
3
Lando Norris
McLaren
1:11.753
4
George Russell
Mercedes
1:11.806
5
Charles Leclerc
Ferrari
1:11.896
6
Oscar Piastri
McLaren
1:11.935
7
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:12.060
8
Liam Lawson
Racing Bulls
1:12.171
9
Isack Hadjar
Red Bull
1:12.213
10
Gabriel Bortoleto
Audi
1:12.644
11
Pierre Gasly
Alpine
1:12.644
12
Lewis Hamilton
Ferrari
1:12.833
13
Nico Hülkenberg
Audi
1:12.865
14
Franco Colapinto
Alpine
1:12.925
15
Rafa Câmara
Haas
1:12.981
16
Oliver Bearman
Haas
1:13.109
17
Alexander Albon
Williams
1:13.147
18
Fernando Alonso
Aston Martin
1:13.171
19
Carlos Sainz
Williams
1:13.303
20
Sergio Pérez
Cadillac
1:13.573
21
Valtteri Bottas
Cadillac
1:13.722
22
Lance Stroll
Aston Martin
1:14.766
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Fórmula 1
Verstappen supera Antonelli e lidera último treino da F1 em São PauloHá 1 hora
Fórmula 1
Russell, Verstappen, Hamilton e Leclerc sofrem punição e caem no grid da F1Há 1 hora
Fórmula 1
Fórmula 1 renova contrato com GP de São Paulo até 2035Há 1 hora
Fórmula 1
Ayrton Senna ajudou Interlagos a não perder a F1, mas não gostou do resultado; entendaHá 1 hora
Fórmula 1
Veja volta a volta do treino livre 3 do GP de São Paulo de F1Há 3 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de São Paulo neste sábado (7)Há 3 horas
Mais LANCE!