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Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto lideram suas equipes em treino da F1; veja tabela

Brasileiros superaram seus companheiros de equipe em último treino do GP de São Paulo

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 13:33
Atualizado há 0 minutos
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O piloto brasileiro Rafael Câmara sorrindo durante coletiva de imprensa no GP de São Paulo de Fórmula 1
O piloto brasileiro Rafael Câmara sorrindo durante coletiva de imprensa no GP de São Paulo de Fórmula 1 (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O resultado do último treino do GP de São Paulo, que aconteceu na manhã deste sábado (7), foi muito positivo para o Brasil. Ao lado da torcida brasileira, Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto levaram a melhor sobre os companheiros Oliver Bearman e Nico Hulkenberg, respectivamente. O piloto da Haas terminou em 15º lugar, enquanto o astro da Audi ficou em décimo – posição que o garantiria na zona de pontuação.

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Essa é a primeira etapa oficial da Rafa na Fórmula 1. Para além da titularidade, é a primeira vez também que o jovem de 21 anos foi à pista com um carro da atual geração da Fórmula 1. Nas oportunidades que teve durante o início do ano, o piloto utilizou modelos de temporadas passadas, dentro do programa conhecido como TPC (Testing of Previous Cars, ou Teste de Carros Anteriores, em tradução livre).

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Após duas sessões completas, então, Câmara parece ter encontrado rapidamente o jeito certo de guiar a nova Haas. E o desempenho foi tão significativo que o colocou à frente de Bearman, principal nome da equipe norte-americana, em sua segunda temporada na elite do automobilismo. O brasileiro ficou em 15º, com um tempo cerca de 0,2 segundos mais rápido do britânico, que terminou em 16º.

Mais à frente da tabela, Bortoleto também esteve na liderança de sua disputa interna na Audi. Assim como o compatriota, o piloto de 22 anos registrou um tempo 0,2 mais rápido do que Nico Hulkenberg. As posições, porém, foram mais afastadas: enquanto Gabriel conseguiu se manter no top-10, o alemão ficou na 13ª colocação.

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Resultado final do TL3 do GP de São Paulo

PosiçãoPilotoEquipeTempo

1

Max Verstappen

Red Bull

1:11.622

2

Kimi Antonelli

Mercedes

1:11.647

3

Lando Norris

McLaren

1:11.753

4

George Russell

Mercedes

1:11.806

5

Charles Leclerc

Ferrari

1:11.896

6

Oscar Piastri

McLaren

1:11.935

7

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:12.060

8

Liam Lawson

Racing Bulls

1:12.171

9

Isack Hadjar

Red Bull

1:12.213

10

Gabriel Bortoleto

Audi

1:12.644

11

Pierre Gasly

Alpine

1:12.644

12

Lewis Hamilton

Ferrari

1:12.833

13

Nico Hülkenberg

Audi

1:12.865

14

Franco Colapinto

Alpine

1:12.925

15

Rafa Câmara

Haas

1:12.981

16

Oliver Bearman

Haas

1:13.109

17

Alexander Albon

Williams

1:13.147

18

Fernando Alonso

Aston Martin

1:13.171

19

Carlos Sainz

Williams

1:13.303

20

Sergio Pérez

Cadillac

1:13.573

21

Valtteri Bottas

Cadillac

1:13.722

22

Lance Stroll

Aston Martin

1:14.766

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Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
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