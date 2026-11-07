O cenário enfrentado por Gabriel Bortoleto na classificação do GP de São Paulo, neste sábado (7), é bem semelhante ao da última temporada. Após bater no muro, o brasileiro não teve o carro pronto a tempo para lutar por uma vaga entre os classificados para o Q2. Embora tenha ficado em último na sessão, o piloto de 22 anos largará em 18º devido a punições de três adversários.

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Em 2025, Bortoleto bateu forte durante a 24ª e última volta da corrida sprint, no S do Senna. Ao tentar realizar uma manobra arriscada, ele acabou perdendo o controle do carro e enfrentou uma batida de alta intensidade. Os danos não foram recuperados a tempo da classificação e, por isso, não conseguiu marcar tempo.

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Já na atual temporada, o problema aconteceu exclusivamente na primeira sessão do treino classificatório. As boas atuações durante os três treinos prometiam uma possível vaga no Q3, ou seja, dentro da zona de pontuação. Com a pista bem molhada, porém, o brasileiro acabou errando na curva e foi para grama, onde derrapou até bater no muro.

Embora tenha conseguido levar o carro de volta aos boxes, mais uma vez, os reparos não foram realizados em tempo hábil para que Bortoleto lutasse por uma vaga na segunda sessão.

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Punições ajudam Bortoleto após acidente

Apesar do resultado negativo na classificação, Bortoleto terá a oportunidade de avançar algumas posições no grid de largada. Max Verstappen e Sergio Pérez receberam punições por excederem o limite de componentes da unidade de potência permitido pelo regulamento da FIA e terão de começar a corrida do fundo do pelotão.

Lewis Hamilton também enfrentará uma situação semelhante. Inicialmente, o britânico já havia recebido uma punição de dez posições por utilizar um quinto motor de combustão interna. No entanto, após apresentar problemas na unidade de potência durante o terceiro treino livre, a Ferrari decidiu substituir todo o conjunto. Com a alteração, o heptacampeão também foi enviado ao fundo do grid.

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