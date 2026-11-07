VÍDEO: Bortoleto bate na classificação da F1 e mantém má escrita em Interlagos
Piloto brasileiro foi eliminado no Q1 com carro nos boxes
O cenário enfrentado por Gabriel Bortoleto na classificação do GP de São Paulo, neste sábado (7), é bem semelhante ao da última temporada. Após bater no muro, o brasileiro não teve o carro pronto a tempo para lutar por uma vaga entre os classificados para o Q2. Embora tenha ficado em último na sessão, o piloto de 22 anos largará em 18º devido a punições de três adversários.
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Em 2025, Bortoleto bateu forte durante a 24ª e última volta da corrida sprint, no S do Senna. Ao tentar realizar uma manobra arriscada, ele acabou perdendo o controle do carro e enfrentou uma batida de alta intensidade. Os danos não foram recuperados a tempo da classificação e, por isso, não conseguiu marcar tempo.
Já na atual temporada, o problema aconteceu exclusivamente na primeira sessão do treino classificatório. As boas atuações durante os três treinos prometiam uma possível vaga no Q3, ou seja, dentro da zona de pontuação. Com a pista bem molhada, porém, o brasileiro acabou errando na curva e foi para grama, onde derrapou até bater no muro.
Embora tenha conseguido levar o carro de volta aos boxes, mais uma vez, os reparos não foram realizados em tempo hábil para que Bortoleto lutasse por uma vaga na segunda sessão.
Punições ajudam Bortoleto após acidente
Apesar do resultado negativo na classificação, Bortoleto terá a oportunidade de avançar algumas posições no grid de largada. Max Verstappen e Sergio Pérez receberam punições por excederem o limite de componentes da unidade de potência permitido pelo regulamento da FIA e terão de começar a corrida do fundo do pelotão.
Lewis Hamilton também enfrentará uma situação semelhante. Inicialmente, o britânico já havia recebido uma punição de dez posições por utilizar um quinto motor de combustão interna. No entanto, após apresentar problemas na unidade de potência durante o terceiro treino livre, a Ferrari decidiu substituir todo o conjunto. Com a alteração, o heptacampeão também foi enviado ao fundo do grid.
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