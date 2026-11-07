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Exclusivo: Felipe Massa celebra representatividade em dupla brasileira na Fórmula 1

Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto são os nomes do Brasil no grid do GP de São Paulo

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 16:31
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Felipe Massa durante homenagem em 2026 (Reprodução)
Felipe Massa durante homenagem em 2026 (Foto: Reprodução)

A presença de dois brasileiros na Fórmula 1 voltou a ser realidade em 2026, com Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara. Em entrevista ao Lance!, durante o GP de São Paulo, Felipe Massa comemorou o momento e destacou a importância de ter pilotos nacionais no grid. O ex-piloto apontou ainda a pressão da torcida como um dos principais desafios para a dupla no fim de semana em Interlagos.

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Para Rafa, a etapa tem um significado especial por marcar sua primeira experiência na Fórmula 1 diante do público brasileiro. Bortoleto, por outro lado, já conhece um pouco mais o ambiente da categoria, embora ainda tenha desafios a superar no circuito paulista. Massa espera que os dois consigam transformar a energia das arquibancadas em um fator positivo dentro da pista.

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— Acho que o primeiro desafio é a pressão da torcida do Brasil, principalmente para o Rafa, que tem aqui sua primeira experiência na Fórmula 1. O Gabriel já tem um pouco mais de experiência. Mas é sensacional para todos nós ter dois brasileiros de volta à Fórmula 1. Estou muito feliz por ser brasileiro, por conhecê-los e torcer por eles — afirmou.

Ao longo de 15 temporadas, Felipe compartilhou o grid com outros representantes do país em diferentes momentos da carreira, como Rubens Barrichello e Felipe Nasr. Para Massa, a presença de brasileiros na principal categoria do automobilismo mundial é importante não apenas pelo desempenho nas pistas, mas também pela representatividade.

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— Tive muitas corridas aqui junto com o Rubinho, junto com o Felipe Nasr também, com outros pilotos, como o Bruno Senna e o Lucas di Grassi. Para mim, é importante ter sempre pilotos representando a nossa bandeira. Tomara que eles tenham muito sucesso e consigam levantar a nossa bandeira no andar mais alto do pódio, que é isso que a gente torce.

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O ex-piloto ainda ressaltou o peso da presença sul-americana no grid atual, que conta com três pilotos da região. Na avaliação do brasileiro, essa representatividade pode ajudar a abrir caminhos para novos talentos de diferentes países do continente que sonham em chegar à Fórmula 1.

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— É muito legal ter pilotos sul-americanos representando seus países na Fórmula 1. Acho que isso, para a gente da América do Sul, é muito importante para criar mais oportunidades para pilotos novos de países diferentes, para que tenham a sensação de que podem estar aqui na Fórmula 1 — concluiu.

Dois pilotos posam no paddock de corrida, um com uniforme Haas e o outro com jaqueta Audi.
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