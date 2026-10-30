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Gabriel Bortoleto busca quebrar marca negativa na F1 no GP do México

Sem pontuar a oito etapas, brasileiro foi ultrapassado pelo companheiro no Mundial

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 15:32
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Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Gabriel Bortoleto chega ao GP da Cidade do México com a missão de encerrar uma sequência incômoda na temporada 2026 da Fórmula 1. O brasileiro não pontua há oito etapas consecutivas, período em que viu o companheiro Nico Hulkenberg ganhar espaço na disputa interna da Audi. Em meio ao jejum, porém, o piloto encontrou sinais positivos no GP dos Estados Unidos e espera transformar a evolução em resultado no Autódromo Hermanos Rodríguez.

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A última vez que Bortoleto terminou uma corrida entre os dez primeiros foi no GP da Bélgica. Desde então, o brasileiro acumulou resultados fora da zona de pontuação, mesmo em fins de semana nos quais conseguiu mostrar velocidade para avançar no pelotão. A sequência negativa se tornou a mais longa do piloto em 2026 e pode chegar a nove provas caso ele não pontue novamente no México.

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Austin mostrou potencial de reação

O desempenho apresentado no GP dos Estados Unidos pode servir como um incentivo para Bortoleto interromper o jejum. Mesmo largando no fim do grid após as punições recebidas no fim de semana, o brasileiro conseguiu recuperar oito posições durante a corrida e terminou em 13º lugar.

A escalada, no entanto, não foi suficiente para colocar o piloto na zona de pontuação. Antes da corrida, Bortoleto também havia mostrado bom ritmo na classificação, chegando a registrar o sexto melhor tempo no Q1. Assim, as atualizações da Audi deram indicações de que o carro poderia ser mais competitivo nas etapas finais.

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O próprio brasileiro apontou as características que favoreceram o desempenho em Austin e identificou as retas como um dos pontos em que a Audi ainda perde terreno para as adversárias. No México, a expectativa é que esse ritmo possa aparecer novamente, mas desta vez com uma posição de largada que facilite a busca pelo top-10.

Bortoleto tenta reagir na reta final

Restam cinco etapas para o encerramento da temporada, e a principal meta do brasileiro é transformar a evolução apresentada em Austin em resultados concretos. Com dez pontos no Mundial, Bortoleto ainda tem espaço para melhorar sua posição antes da última corrida do ano, mas precisa voltar a pontuar para mudar o cenário das últimas semanas.

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O GP do México também abre uma sequência importante para o piloto, que terá São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi pela frente. Interromper o jejum antes da etapa de Interlagos seria especialmente significativo, já que Bortoleto chegaria ao circuito brasileiro embalado por um resultado positivo.

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Cada chegada entre os dez primeiros pode fazer diferença na reta final, principalmente em relação à disputa interna. O brasileiro liderava a equipe até o meio da temporada, quando Nico Hulkenberg passou a aproveitar melhor as oportunidades e figurar na zona de pontuação.

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O GP de Singapura, inclusive, marcou a virada na disputa entre os companheiros. A partir daquela etapa, Hulkenberg passou a ter três pontos de vantagem sobre Bortoleto no Mundial, depois de o brasileiro ter liderado a dupla durante boa parte da temporada. Agora, o alemão ocupa a liderança interna da Audi, enquanto Bortoleto busca uma reação justamente no momento em que tenta encerrar o jejum de oito corridas sem pontuar.

Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026
Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
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