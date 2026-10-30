A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (30) às atividades do GP da Cidade do México 2026. A etapa é disputada no Autódromo Hermanos Rodríguez, na capital mexicana, e começou com o primeiro treino livre no início da tarde. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe o TL1

*EM ATUALIZAÇÃO

Audi esquece de tirar refrigerador do radiador antes de Slater ir à pista. Por isso, é provável que a equipe de Bortoleto receba alguma multa.

Pilotos utilizam apenas pneus médios e duros. Ainda não houve tempo rápido marcado de compostos macios.

Leclerc supera Antonelli e é o novo líder da sessão.

Dupla do Bortoleto, Hulkenberg pula para o top-3.

Lindblad chegou a superar o piloto da Red Bull, mas logo foi superado por Antonelli. Desta vez, Kimi se mantém no topo! Sem novos problemas...

Iwaza chega para assumir a liderança.

Piloto italiano supera os limites de pista e tem volta apagada.

E o campeão chegou... Kimi Antonelli assume a ponta ao virar 1m21s656.

Pilotos marcam primeiros tempos, mas é Charles Leclerc quem se destaca na liderança.

Após os primeiros cinco minutos de sessão, Fernando Alonso foi o único a não sair da garagem.

Gabriel Bortoleto não participará do primeiro treino livre, assim como outros noves pilotos. Saiba mais aqui.

Lewis Hamilton puxa o primeiro pelotão na saída dos boxes.

COMEÇOU!

Primeiro treino livre do GP do México começa em 15 minutos.

Relembre o GP dos EUA:

Onde assistir ao GP da Cidade do México hoje (30/10):

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Treino Livre 2 - 19h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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➡️ Piloto da F1 discorda de Fernando Alonso: 'Simples assim'

Previsão de chuva para etapa

O GP da Cidade do México terá um fim de semana com condições predominantemente secas. A sexta-feira (30) será marcada por temperaturas de até 25 °C e mínima entre 12 °C e 13 °C, com céu bastante nublado e ventos de até 30 km/h nas rajadas. A chance de chuva fica em 30%, mas a tendência é de pista seca durante os dois primeiros treinos livres.

No sábado (31), as temperaturas devem variar entre 13 °C pela manhã e 27 °C durante a tarde, enquanto a pista pode superar os 40 °C e chegar perto dos 45 °C. O céu terá períodos de sol entre nuvens, e há possibilidade de neblina nas primeiras horas do dia, principalmente se houver chuva na véspera. A chance de precipitação durante a tarde e a noite é de apenas 20%, com ventos próximos de 10 km/h.

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Já o domingo (1º), dia da corrida, deve apresentar as melhores condições do fim de semana. A temperatura ficará entre 13 °C e 27 °C, sem previsão de chuva no momento, enquanto os ventos terão média de 8 km/h e rajadas de até 25-30 km/h. Com o céu predominantemente aberto, a pista pode chegar aos 45 °C, embora algumas nuvens devam aparecer durante a tarde.