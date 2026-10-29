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F1: Prefeito garante melhor mobilidade para GP de São Paulo

Com público superior a 300 mil pessoas, Prefeitura reforça acessos pela CPTM, amplia catracas e adianta obras no entorno de Interlagos

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
29/10/2026 19:35
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Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, na coletiva de imprensa do Grande Prêmio de São Paulo da F1 (Foto: Davi Caldas/Lance!)
Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, na coletiva de imprensa do Grande Prêmio de São Paulo da F1 (Foto: Davi Caldas/Lance!)

O público do GP de São Paulo quase dobrou em seis anos, saltando de 160 mil pessoas em 2019 para 303 mil em 2025 e batendo recordes de público ano após ano. Isso significa uma economia maior durante o evento, mas também mais gente entrando pelo trem da CPTM, mais filas se formando na chegada e mais pressão sobre o entorno do Autódromo de Interlagos

Diante desse crescimento, a mobilidade virou o nó central do evento, e é justamente esse ponto que o prefeito Ricardo Nunes e o CEO do GP, Alan Adler, prometem ter resolvido para a edição de 2026. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (29), ambos detalharam as intervenções planejadas para a operação deste ano. A pergunta central foi direta: diante do crescimento contínuo de público, quais foram os principais gargalos de mobilidade e logística identificados nos GPs anteriores e o que a Prefeitura fez para corrigi-los?

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Em resposta ao Lance!, Nunes foi objetivo: um grande volume de pessoas se acumulava na área de espera para entrar no autódromo, especialmente pelos acessos ligados à estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A Prefeitura tirou um muro e construiu grades para ampliar os acessos. Em paralelo, realizou um investimento em passarela e túnel na saída do trem, em uma obra que visa permitir que os passageiros desçam com segurança e caminhem até a entrada pela Avenida Interlagos com mais fluidez.

Contudo, o prefeito explicou que nem tudo é papel dele: "Tem coisas que dependem da prefeitura e tem coisas que dependem da Fórmula 1". Com uma boa relação entre as partes, Nunes comentou que pediu à entidade automobilística que aumentasse o número de catracas e portões de entrada, melhorando o fluxo do local.

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O CEO do GP de São Paulo, Alan Adler, confirmou que a organização acatou a sugestão. "Sem dúvida, e fazia todo sentido. Com todas essas melhorias que o prefeito citou, a gente está muito otimista de que esse ano, apesar de o público não parar de crescer, nós vamos ter muito mais fluxo na entrada e na chegada", declarou.

Obras no corredor da Interlagos e parceria com o Estado

Além das intervenções diretas no autódromo, Nunes listou obras em andamento no entorno que devem afetar a mobilidade nos próximos anos. O alargamento da Ponte Interlagos está em fase avançada, com os pilares já sendo erguidos. A Prefeitura também conduz um investimento de mais de R$ 100 milhões para requalificação do corredor da Avenida Interlagos, incluindo o enterramento de fiações ao longo de toda a extensão da via, de um valor de R$ 9,8 milhões apenas para essa etapa. A obra exige tubulação subterrânea e remoção de postes. Uma passarela provisória que atende ao fluxo de pedestres está em processo de se tornar estrutura permanente.

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Para a operação de trânsito em si, o prefeito destacou a parceria com o governo do Estado. Segundo Nunes, há bolsões para ônibus, táxis e aplicativos de transporte, coordenação com o secretário de transporte e com a SPTrans, e um plano de mobilidade que, segundo Adler, foi elaborado com três meses de antecedência. "Eu tenho certeza de que vai funcionar muito bem", disse o CEO.

Nunes lembrou ainda que São Paulo já recebe grandes eventos com alta densidade de público em outros locais da cidade, o que obriga a gestão municipal a lidar constantemente com esse tipo de demanda. "São Paulo se tornou uma grande cidade mundial e tudo que você colocar aqui vai ter muita gente", afirmou o prefeito.

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Homenagem a Ayrton Senna no GP de São Paulo

A edição de 2026 também marca os 35 anos da primeira vitória de Ayrton Senna no GP do Brasil em Interlagos, na famosa corrida em que ficou apenas com a sexta marcha. Adler mencionou que o evento deve incluir homenagens ao tricampeão, além do novo mural, assinado pelo artista plástico Eduardo Cobra, feito na curva do Senna no Autódromo de Interlagos.

Parte do mural em que Ayrton Senna foi homenageado (Foto: Davi Caldas/Lance!)
Parte do mural em que Ayrton Senna foi homenageado (Foto: Davi Caldas/Lance!)
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