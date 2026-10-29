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Kimi Antonelli fica fora de atividade do GP do México de F1

Piloto da Mercedes foi dispensado pela FIA para se recuperar de 'doença viral'

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 17:03
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Kimi Antonelli acena no pódio do GP da Holanda de F1 2026
Kimi Antonelli no GP da Holanda de F1 (Foto: John Thys/AFP)

Kimi Antonelli, líder do campeonato de Fórmula 1, não participou do dia de mídia nesta quinta-feira (29) no México devido a uma doença viral. A Mercedes confirmou a ausência do piloto, que deve retornar para os treinos de sexta-feira (30) no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Tradução: "Kimi não está se sentindo bem hoje, pois está se recuperando de uma doença viral. Por precaução, a FIA o dispensou de suas obrigações obrigatórias com a imprensa, permitindo que ele descanse antes do fim de semana. Esperamos que ele retorne amanhã."

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A presença dos pilotos nas atividades de mídia realizadas às quintas-feiras antes dos grandes prêmios é obrigatória por regulamento da FIA. Contudo, a entidade autorizou a dispensa de Antonelli para que ele possa descansar e se recuperar da doença viral que o acomete. A equipe alemã divulgou um comunicado informando que o piloto não se sentia bem e que a expectativa é que ele esteja disponível para a primeira sessão de treinos na sexta-feira (30).

➡️ Alerta do governo britânico pode entregar título da F1 ao Antonelli antes do México

Além de Antonelli, outro piloto ausente no dia de mídia foi Valtteri Bottas, da Cadillac, que também enfrenta problemas de saúde, mas a equipe americana não acredita que isso comprometa seu desempenho no fim de semana.

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Kimi Antonelli na F1 2026

Kimi Antonelli está próximo de garantir o título da temporada 2026 da Fórmula 1. Para se tornar o campeão mais jovem da história da categoria, ele precisa apenas de um nono lugar na corrida deste domingo no México. Caso não pontue, ainda pode conquistar o título se George Russell e Lewis Hamilton não vencerem a prova.

Kimi Antonelli no pódio do GP dos EUA de F1, erguendo troféu e sorrindo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Kimi Antonelli no pódio do GP dos EUA de F1, erguendo troféu e sorrindo (Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

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Datas e horários do GP do México

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 19h (de Brasília)

SÁBADO, 31 DE OUTUBRO
🏎️ Treino livre 3 - 14h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 18h (de Brasília)

DOMINGO, 1 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 17h (de Brasília)

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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