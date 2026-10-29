Kimi Antonelli fica fora de atividade do GP do México de F1

Kimi Antonelli, líder do campeonato de Fórmula 1, não participou do dia de mídia nesta quinta-feira (29) no México devido a uma doença viral. A Mercedes confirmou a ausência do piloto, que deve retornar para os treinos de sexta-feira (30) no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Tradução: "Kimi não está se sentindo bem hoje, pois está se recuperando de uma doença viral. Por precaução, a FIA o dispensou de suas obrigações obrigatórias com a imprensa, permitindo que ele descanse antes do fim de semana. Esperamos que ele retorne amanhã."

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A presença dos pilotos nas atividades de mídia realizadas às quintas-feiras antes dos grandes prêmios é obrigatória por regulamento da FIA. Contudo, a entidade autorizou a dispensa de Antonelli para que ele possa descansar e se recuperar da doença viral que o acomete. A equipe alemã divulgou um comunicado informando que o piloto não se sentia bem e que a expectativa é que ele esteja disponível para a primeira sessão de treinos na sexta-feira (30).

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Além de Antonelli, outro piloto ausente no dia de mídia foi Valtteri Bottas, da Cadillac, que também enfrenta problemas de saúde, mas a equipe americana não acredita que isso comprometa seu desempenho no fim de semana.

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Kimi Antonelli na F1 2026

Kimi Antonelli está próximo de garantir o título da temporada 2026 da Fórmula 1. Para se tornar o campeão mais jovem da história da categoria, ele precisa apenas de um nono lugar na corrida deste domingo no México. Caso não pontue, ainda pode conquistar o título se George Russell e Lewis Hamilton não vencerem a prova.

Kimi Antonelli no pódio do GP dos EUA de F1, erguendo troféu e sorrindo (Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

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Datas e horários do GP do México

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 19h (de Brasília)

SÁBADO, 31 DE OUTUBRO

🏎️ Treino livre 3 - 14h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 18h (de Brasília)

DOMINGO, 1 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 17h (de Brasília)

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.