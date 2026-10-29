Kimi Antonelli fica fora de atividade do GP do México de F1
Piloto da Mercedes foi dispensado pela FIA para se recuperar de 'doença viral'
Kimi Antonelli, líder do campeonato de Fórmula 1, não participou do dia de mídia nesta quinta-feira (29) no México devido a uma doença viral. A Mercedes confirmou a ausência do piloto, que deve retornar para os treinos de sexta-feira (30) no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.
Tradução: "Kimi não está se sentindo bem hoje, pois está se recuperando de uma doença viral. Por precaução, a FIA o dispensou de suas obrigações obrigatórias com a imprensa, permitindo que ele descanse antes do fim de semana. Esperamos que ele retorne amanhã."
A presença dos pilotos nas atividades de mídia realizadas às quintas-feiras antes dos grandes prêmios é obrigatória por regulamento da FIA. Contudo, a entidade autorizou a dispensa de Antonelli para que ele possa descansar e se recuperar da doença viral que o acomete. A equipe alemã divulgou um comunicado informando que o piloto não se sentia bem e que a expectativa é que ele esteja disponível para a primeira sessão de treinos na sexta-feira (30).
➡️ Alerta do governo britânico pode entregar título da F1 ao Antonelli antes do México
Além de Antonelli, outro piloto ausente no dia de mídia foi Valtteri Bottas, da Cadillac, que também enfrenta problemas de saúde, mas a equipe americana não acredita que isso comprometa seu desempenho no fim de semana.
Kimi Antonelli na F1 2026
Kimi Antonelli está próximo de garantir o título da temporada 2026 da Fórmula 1. Para se tornar o campeão mais jovem da história da categoria, ele precisa apenas de um nono lugar na corrida deste domingo no México. Caso não pontue, ainda pode conquistar o título se George Russell e Lewis Hamilton não vencerem a prova.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Datas e horários do GP do México
SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 19h (de Brasília)
SÁBADO, 31 DE OUTUBRO
🏎️ Treino livre 3 - 14h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 18h (de Brasília)
DOMINGO, 1 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 17h (de Brasília)
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Tudo sobre
Fórmula 1
Alerta do governo britânico pode entregar título da F1 ao Antonelli antes do MéxicoHá 2 horas
Fórmula 1
Fora da F1, Schumacher vive susto durante voo antes de chegada à ÁustriaHá 5 horas
Fórmula 1
Com Bortoleto, F1 divulga lista de pilotos substituídos em atividade do GP do MéxicoHá 6 horas
Fórmula 1
Antonelli planeja 'abrir mão' do número 1 na F1 2027 por Senna; entendaHá 1 dia
Fórmula 1
F1: Pérez renova com Cadillac até 2029; segundo assento em abertoHá 1 dia
Fórmula 1
Fernando Alonso ataca rival da F1: 'Qualidade muito baixa'Há 2 dias
Mais LANCE!