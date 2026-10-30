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Piloto da F1 discorda de Fernando Alonso: 'Simples assim'

Albon contestou comentário do bicampeão sobre qualidade dos pilotos do fundo do grid

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 08:48
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Fernando Alonso no GP dos EUA de Fórmula 1, com macacão da Aston Martin, retirando o rádio.
Fernando Alonso após o GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

Após um toque com Fernando Alonso no GP dos Estados Unidos de F1, no último domingo (25), Alexander Albon respondeu à crítica do bicampeão, que questionou a qualidade dos pilotos do pelotão de trás. O tailandês afirmou esperar não encontrar Alonso no GP do México, neste fim de semana, reforçando que considera a disputa entre eles justa.

Alonso afirmou que o nível dos competidores do fim do grid é inferior e que eles sabem quem são. O bicampeão considerou o toque de Albon um erro desnecessário e difícil de entender, mantendo sua posição mesmo após a corrida.

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Em contrapartida, Albon defendeu sua atuação, classificando a disputa como legítima e equilibrada, e ressaltou que o nível dos pilotos atualmente é alto tanto no topo quanto na parte inferior do grid, diferente do que ocorria há uma década. Ele também destacou que não há mais pilotos pagantes na categoria, o que ele vê como um avanço. O piloto da Williams foi mais incisivo ao dizer que espera não cruzar o caminho de Alonso no GP do México, além de ter reforçado a admiração por Alonso na infância.

— Eu tenho um respeito enorme pelo Fernando; admirava muito ele quando criança. Obviamente, não é legal ouvir esses comentários quando se está correndo contra alguém que admira, mas, ao mesmo tempo, não concordo. É simples assim. Acho que o nível é alto no topo e no fim do grid. Acho que há 10 ou 15 anos não era; a metade inferior do grid não era como é hoje. Não temos mais pilotos pagantes, então é assim que é. Eu espero que a gente não divida curvas ou que nossos caminhos não se cruzem na corrida neste fim de semana.

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Piloto da Williams F1 Team no GP dos EUA de F1, com fones de ouvido e toalha na mão.
Alexander Albon no GP dos Estados Unidos de F1 2026 (Foto: Peter Fox/GETTY IMAGES NORTH AMERICA /Getty Images via AFP)

➡️ Kimi Antonelli fica fora de atividade do GP do México de F1

Relembre o incidente entre Albon e Alonso no GP dos EUA

O incidente entre Albon, da Williams, e Alonso, da Aston Martin, ocorreu na largada do GP dos Estados Unidos, em Austin, quando o piloto tailandês tocou a lateral esquerda do carro do espanhol na curva 11. O contato causou danos ao carro de Alonso, que terminou a corrida em 16º lugar, enquanto Albon ficou em 17º.

O toque não foi alvo de punição pelos comissários da prova nos Estados Unidos, e a disputa entre os dois pilotos seguiu marcada por opiniões divergentes sobre o episódio.

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Fernando Alonso (Alpine) e Alex Albon (Williams) disputam o GP dos EUA de F1.
Alex Albon e Fernando Alonso em disputa no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

GP do México tem início nesta sexta-feira (30)

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 19h (de Brasília)

SÁBADO, 31 DE OUTUBRO
🏎️ Treino livre 3 - 14h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 18h (de Brasília)

DOMINGO, 1 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 17h (de Brasília)

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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