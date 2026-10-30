Piloto da F1 discorda de Fernando Alonso: 'Simples assim'
Albon contestou comentário do bicampeão sobre qualidade dos pilotos do fundo do grid
Após um toque com Fernando Alonso no GP dos Estados Unidos de F1, no último domingo (25), Alexander Albon respondeu à crítica do bicampeão, que questionou a qualidade dos pilotos do pelotão de trás. O tailandês afirmou esperar não encontrar Alonso no GP do México, neste fim de semana, reforçando que considera a disputa entre eles justa.
Alonso afirmou que o nível dos competidores do fim do grid é inferior e que eles sabem quem são. O bicampeão considerou o toque de Albon um erro desnecessário e difícil de entender, mantendo sua posição mesmo após a corrida.
Em contrapartida, Albon defendeu sua atuação, classificando a disputa como legítima e equilibrada, e ressaltou que o nível dos pilotos atualmente é alto tanto no topo quanto na parte inferior do grid, diferente do que ocorria há uma década. Ele também destacou que não há mais pilotos pagantes na categoria, o que ele vê como um avanço. O piloto da Williams foi mais incisivo ao dizer que espera não cruzar o caminho de Alonso no GP do México, além de ter reforçado a admiração por Alonso na infância.
— Eu tenho um respeito enorme pelo Fernando; admirava muito ele quando criança. Obviamente, não é legal ouvir esses comentários quando se está correndo contra alguém que admira, mas, ao mesmo tempo, não concordo. É simples assim. Acho que o nível é alto no topo e no fim do grid. Acho que há 10 ou 15 anos não era; a metade inferior do grid não era como é hoje. Não temos mais pilotos pagantes, então é assim que é. Eu espero que a gente não divida curvas ou que nossos caminhos não se cruzem na corrida neste fim de semana.
➡️ Kimi Antonelli fica fora de atividade do GP do México de F1
Relembre o incidente entre Albon e Alonso no GP dos EUA
O incidente entre Albon, da Williams, e Alonso, da Aston Martin, ocorreu na largada do GP dos Estados Unidos, em Austin, quando o piloto tailandês tocou a lateral esquerda do carro do espanhol na curva 11. O contato causou danos ao carro de Alonso, que terminou a corrida em 16º lugar, enquanto Albon ficou em 17º.
O toque não foi alvo de punição pelos comissários da prova nos Estados Unidos, e a disputa entre os dois pilotos seguiu marcada por opiniões divergentes sobre o episódio.
GP do México tem início nesta sexta-feira (30)
SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 19h (de Brasília)
SÁBADO, 31 DE OUTUBRO
🏎️ Treino livre 3 - 14h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 18h (de Brasília)
DOMINGO, 1 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 17h (de Brasília)
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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