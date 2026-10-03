Bortoleto celebra reação da Audi após Baku: 'Resposta muito forte'
Brasileiro larga em 10º no GP do Bahrein após voltar ao Q3 da Fórmula 1
Gabriel Bortoleto voltou ao Q3 e garantiu a 10ª colocação no grid do Grande Prêmio do Bahrein, neste sábado (3), em Sepang, na Malásia. Após a classificação, o brasileiro destacou a evolução da Audi e avaliou o resultado como uma resposta ao desempenho abaixo do esperado no GP de Baku.
— Estou muito feliz, acho que foi uma volta incrível. No geral, todas as voltas na qualificação foram muito boas e me senti muito à vontade com o carro. Depois de um fim de semana difícil em Baku, acho que esta é uma resposta muito forte e demonstra a qualidade do pacote de itens que trouxemos — afirmou Bortoleto no relatório da equipe.
O piloto da Audi também fez questão de valorizar o trabalho realizado pela equipe durante o fim de semana. Para Bortoleto, a preparação do carro foi fundamental para que ele pudesse extrair o desempenho necessário na classificação.
— Parabéns à equipe pelo trabalho incrível que fez, colocando o carro na posição ideal e nos dando a confiança para alcançar este resultado hoje. Devo isso a eles e sou muito grato por isso — completou.
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Bortoleto volta ao Q3 após seis corridas
A classificação teve momentos de pressão para o brasileiro. No Q1, Bortoleto chegou a ocupar a 14ª posição, mas conseguiu melhorar sua marca na reta final e terminou a sessão em oitavo, garantindo a passagem para o Q2.
Na segunda parte, o piloto da Audi novamente precisou reagir nos minutos finais. Depois de aparecer em nono, Bortoleto caiu para 11º quando Liam Lawson melhorou seu tempo. Com o cronômetro próximo do fim, o brasileiro fez uma última tentativa e recuperou a décima colocação, assegurando a vaga no Q3.
Na sessão decisiva, Bortoleto teve dificuldades para acompanhar os pilotos da frente e terminou em décimo. Ainda assim, o resultado encerrou um período de seis corridas sem o brasileiro no Q3. A última vez havia sido no GP da Bélgica, no fim de julho.
Com o resultado, Bortoleto largará na quinta fila do grid neste domingo (4). O brasileiro terá pela frente uma disputa apertada no pelotão intermediário e espera uma corrida movimentada.
— Haverá muita negociação amanhã, mas isso vale para todos — projetou.
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