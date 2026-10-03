Bortoleto admite falta de velocidade da Audi em 2026
Brasileiro afirma que falta de velocidade deve persistir em 2026, mas confia no trabalho da equipe para a próxima temporada
Gabriel Bortoleto reconheceu que a falta de velocidade da Audi é uma limitação que a equipe deverá enfrentar até o fim da temporada 2026 da Fórmula 1. Após a classificação para o GP do Bahrein, realizado no circuito de Sepang, na Malásia, o brasileiro explicou onde está a principal dificuldade do carro.
— Infelizmente, ainda estamos com falta de velocidade, e sabemos que isso não vai mudar neste ano — afirmou Bortoleto.
O piloto explicou que, diante da desvantagem em velocidade, a Audi precisa buscar desempenho em outros pontos do carro. Nas voltas rápidas, por exemplo, uma das estratégias é extrair o máximo das curvas e aproveitar o vácuo de outros competidores.
— Precisamos fazer a diferença nas curvas e, ao mesmo tempo, tentar pegar um vácuo ou algo assim para fazer boas voltas na classificação — explicou.
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Bortoleto confia no trabalho da Audi
Apesar do cenário pouco favorável em termos de velocidade, Bortoleto destacou os esforços da Audi para desenvolver o projeto. O brasileiro afirmou confiar no trabalho realizado pela estrutura da equipe na Alemanha, especialmente no desenvolvimento da unidade de potência.
— Nossa fábrica, na Alemanha, em Neuburg, tem trabalhado muito para nos dar o melhor motor e as melhores condições possíveis. Eu confio neles e tenho certeza de que seremos competitivos no futuro — disse.
Com a limitação considerada difícil de ser corrigida ainda em 2026, Bortoleto ressaltou que a equipe precisa administrar a situação nas etapas restantes do campeonato enquanto trabalha pensando no futuro.
— Neste momento, precisamos conviver com essa situação — concluiu o brasileiro.
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