Bortoleto admite falta de velocidade da Audi em 2026

Gabriel Bortoleto reconheceu que a falta de velocidade da Audi é uma limitação que a equipe deverá enfrentar até o fim da temporada 2026 da Fórmula 1. Após a classificação para o GP do Bahrein, realizado no circuito de Sepang, na Malásia, o brasileiro explicou onde está a principal dificuldade do carro.

— Infelizmente, ainda estamos com falta de velocidade, e sabemos que isso não vai mudar neste ano — afirmou Bortoleto.

O piloto explicou que, diante da desvantagem em velocidade, a Audi precisa buscar desempenho em outros pontos do carro. Nas voltas rápidas, por exemplo, uma das estratégias é extrair o máximo das curvas e aproveitar o vácuo de outros competidores.

continua após a publicidade

— Precisamos fazer a diferença nas curvas e, ao mesmo tempo, tentar pegar um vácuo ou algo assim para fazer boas voltas na classificação — explicou.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Bortoleto confia no trabalho da Audi

Apesar do cenário pouco favorável em termos de velocidade, Bortoleto destacou os esforços da Audi para desenvolver o projeto. O brasileiro afirmou confiar no trabalho realizado pela estrutura da equipe na Alemanha, especialmente no desenvolvimento da unidade de potência.

continua após a publicidade

— Nossa fábrica, na Alemanha, em Neuburg, tem trabalhado muito para nos dar o melhor motor e as melhores condições possíveis. Eu confio neles e tenho certeza de que seremos competitivos no futuro — disse.

Com a limitação considerada difícil de ser corrigida ainda em 2026, Bortoleto ressaltou que a equipe precisa administrar a situação nas etapas restantes do campeonato enquanto trabalha pensando no futuro.

continua após a publicidade

— Neste momento, precisamos conviver com essa situação — concluiu o brasileiro.

➡️ Bortoleto celebra reação da Audi após Baku: 'Resposta muito forte'