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Bortoleto admite falta de velocidade da Audi em 2026

Brasileiro afirma que falta de velocidade deve persistir em 2026, mas confia no trabalho da equipe para a próxima temporada

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 12:15
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026
Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Gabriel Bortoleto reconheceu que a falta de velocidade da Audi é uma limitação que a equipe deverá enfrentar até o fim da temporada 2026 da Fórmula 1. Após a classificação para o GP do Bahrein, realizado no circuito de Sepang, na Malásia, o brasileiro explicou onde está a principal dificuldade do carro.

— Infelizmente, ainda estamos com falta de velocidade, e sabemos que isso não vai mudar neste ano — afirmou Bortoleto.

O piloto explicou que, diante da desvantagem em velocidade, a Audi precisa buscar desempenho em outros pontos do carro. Nas voltas rápidas, por exemplo, uma das estratégias é extrair o máximo das curvas e aproveitar o vácuo de outros competidores.

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— Precisamos fazer a diferença nas curvas e, ao mesmo tempo, tentar pegar um vácuo ou algo assim para fazer boas voltas na classificação — explicou.

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Bortoleto confia no trabalho da Audi

Apesar do cenário pouco favorável em termos de velocidade, Bortoleto destacou os esforços da Audi para desenvolver o projeto. O brasileiro afirmou confiar no trabalho realizado pela estrutura da equipe na Alemanha, especialmente no desenvolvimento da unidade de potência.

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— Nossa fábrica, na Alemanha, em Neuburg, tem trabalhado muito para nos dar o melhor motor e as melhores condições possíveis. Eu confio neles e tenho certeza de que seremos competitivos no futuro — disse.

Com a limitação considerada difícil de ser corrigida ainda em 2026, Bortoleto ressaltou que a equipe precisa administrar a situação nas etapas restantes do campeonato enquanto trabalha pensando no futuro.

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— Neste momento, precisamos conviver com essa situação — concluiu o brasileiro.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
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