Globo anuncia novidade para pré-temporada da F1 em 2026

As transmissões da Fórmula 1 na Globo voltarão antes do que o esperado. Embora a estreia da temporada 2026 esteja marcada para março, a emissora carioca terá imagens ao vivo da elite do automobilismo mundial já em fevereiro. O SporTV 3, canal oficial da F1 na TV fechada, será o responsável por transmitir a pré-temporada da F1.

A pré-temporada de 2026 da F1 começa com as sessões de testes. Elas estão marcadas para os dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de fevereiro, no Circuito Internacional do Bahrein. Com o GP Brasil marcado para os dias 6, 7 e 8 de novembro, a temporada tem 24 etapas e seis corridas sprints confirmadas. Confira o calendário completo aqui.

Antes da estreia no GP da Austrália, o SporTV 3 fará a transmissão das últimas quatro horas de cada um dos seis dias da pré-temporada em 2026. A partir do dia 1º de janeiro, o canal contará também com uma programação especial para a maior categoria do automobilismo mundial – serão 15 horas de programação. Durante esse período, serão 14 edições do "Baú do Esporte", oito do "Podcast na Ponta dos Dedos" e uma do "Sessão Sportv".

Dia Horário (de Brasília) 11 de fevereiro 9h 12 de fevereiro 9h 13 de fevereiro 9h 18 de fevereiro 9h 19 de fevereiro 9h 20 de fevereiro 9h

Com o contrato começando a ser válido, é esperado que a emissora anuncie mais novidades sobre a volta da categoria. Ainda não se sabe, por exemplo, se o canal fechado terá transmissões da Fórmula 2 e Fórmula 3.

F1 na Globo

Na TV aberta, serão transmitidas 15 provas da F1 2025. A emissora priorizou as corridas da madrugada e manhã, se aproveitando do Esporte Espetacular, como acontecia anteriormente. No giro das Américas, com corridas à tarde, somente a etapa de São Paulo terá transmissão.

As provas com transmissão ao vivo na TV aberta são: Austrália, Japão, Mônaco, Espanha, Áustria, Inglaterra, Bélgica, Hungria, Holanda, Itália, Espanha, Singapura, São Paulo, Las Vegas e Abu Dhabi. As demais serão exibidas em compacto no domingo à noite. Sobre a equipe de transmissão, na TV aberta os prováveis nomes são Luciano Burti e Everaldo Marques. As reportagens serão com Guilherme Pereira, Marcelo Courrege e Julia Guimarães.

A exibição de todas as sessões acontecerá no Sportv e Globoplay. O serviço de streaming da F1, o F1TV, seguirá disponível no Brasil, usando a equipe nativa (em inglês). Não se sabe se o serviço terá a narração da Globo, em português.