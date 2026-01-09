Gabriel Bortoleto reage a motor da Audi: 'fiquei arrepiado quando ligaram'

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto falou sobre suas primeiras impressões ao novo motor da Audi para a temporada 2026 da Fórmula 1 (F1). A equipe alemã revelou, na última quarta-feira (7), que ligou o motor pela primeira vez durante testes realizados em dezembro, na Suíça, onde fica a fábrica da equipe

— Foi incrível, não dá pra descrever. Quando ligaram o motor, eu fiquei todo arrepiado, só quero pilotá-lo logo - disse o brasileiro, em vídeo divulgado pela Audi nas redes sociais.

A escuderia estreia na Fórmula 1 em 2026, após a compra da Sauber. A unidade de potência do novo motor foi desenvolvida pela própria equipe da Audi e, de acordo com o regulamento da temporada, seguirá com o modelo híbrido, metade elétrico e metade a combustão.

O lançamento oficial do novo carro está previsto para o dia 20 de janeiro, em Berlim, quando será revelada a identidade visual e a pintura completa do Audi R26.

Gabriel Bortoleto é o representante brasileiro na Fórmula 1 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Audi leva carros para a pista pela primeira vez em 2026

Antes do lançamento oficial do carro para a temporada, a Audi mandou seu R26 para a pista. Nesta sexta-feira (9), a equipe alemã esteve no circuito de Barcelona, na Espanha, para uma sessão de gravações comerciais e para fazer o "shakedown", um momento para conferir se os componentes do carro estão funcionando. Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg participaram do evento.

A sessão não conta como um teste oficial da pré-temporada, mas atende aos requisitos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). De acordo com o regulamento, nesse tipo de sessão o carro pode percorrer apenas até 200km e deve utilizar pneus de demonstração.

