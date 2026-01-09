F1: Audi leva carro de Bortoleto para primeiras voltas de 2026; vídeo
Equipe realizou dia de filmagens no circuito de Barcelona
- Matéria
- Mais Notícias
Antes do lançamento oficial do carro para a temporada 2026 da Fórmula 1 (F1), a Audi mandou seu R26 para a pista. Nesta sexta-feira (9), a equipe alemã esteve no circuito de Barcelona, na Espanha, para uma sessão de gravações comerciais e para fazer o "shakedown", um momento para conferir se os componentes do carro estão funcionando. O brasileiro Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg participaram do evento. Veja abaixo imagens do momento, que circulam nas redes sociais.
Relacionadas
- Mais Esportes
Brasileira leva bronze e sobe ao pódio com esposa na Copa do Mundo de Skeleton
Mais Esportes09/01/2026
- Mais Esportes
Brasil disputará competição de ginástica por equipes mistas em 2026
Mais Esportes09/01/2026
- Tênis
Em Adelaide para a estreia no ano, João Fonseca vai manter posição no ranking
Tênis09/01/2026
➡️Globo anuncia novidade para pré-temporada da F1 em 2026
➡️F1: Morte de autor homônimo de Michael Schumacher gera confusão
La prima monoposto 2026 e' Audi che sta girando al Montmelo'. #F1 #AudiF1 #ShakeDown pic.twitter.com/5sNcSE2Bx9— RobertoF1 (@robertofunoat) January 9, 2026
A sessão não conta como um teste oficial da pré-temporada, mas atende aos requisitos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). De acordo com o regulamento, nesse tipo de sessão o carro pode percorrer apenas até 200km e deve utilizar pneus de demonstração.
Audi liga o motor de 2026 pela primeira vez
Na última quarta-feira (7), a Audi já havia confirmado que ligou o motor do carro da temporada 2026 pela primeira vez. Os testes aconteceram no dia 19 de dezembro, em Hinwill, na Suíça onde fica a fábrica da equipe.
A unidade de potência do novo motor foi desenvolvida pela própria equipe da Audi e, de acordo com o regulamento da temporada, seguirá com o modelo híbrido, metade elétrico e metade a combustão. O lançamento oficial do novo carro está previsto para o dia 20 de janeiro, em Berlim, quando será revelada a identidade visual e a pintura completa do Audi R26.
Confira o calendário da Fórmula 1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias