menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

F1: Audi leva carro de Bortoleto para primeiras voltas de 2026; vídeo

Equipe realizou dia de filmagens no circuito de Barcelona

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 09/01/2026
14:42
Nova marca da Audi na F1 (foto: Divulgação / Audi F1)
imagem cameraNova marca da Audi na F1 (foto: Divulgação / Audi F1)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Antes do lançamento oficial do carro para a temporada 2026 da Fórmula 1 (F1), a Audi mandou seu R26 para a pista. Nesta sexta-feira (9), a equipe alemã esteve no circuito de Barcelona, na Espanha, para uma sessão de gravações comerciais e para fazer o "shakedown", um momento para conferir se os componentes do carro estão funcionando. O brasileiro Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg participaram do evento. Veja abaixo imagens do momento, que circulam nas redes sociais.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Globo anuncia novidade para pré-temporada da F1 em 2026

➡️F1: Morte de autor homônimo de Michael Schumacher gera confusão

A sessão não conta como um teste oficial da pré-temporada, mas atende aos requisitos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). De acordo com o regulamento, nesse tipo de sessão o carro pode percorrer apenas até 200km e deve utilizar pneus de demonstração.

Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto seguem como dupla na Audi em 2026
Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto seguem como dupla na Audi em 2026 (Foto: Reprodução/GabrielBortoleto.com.br)

Audi liga o motor de 2026 pela primeira vez

Na última quarta-feira (7), a Audi já havia confirmado que ligou o motor do carro da temporada 2026 pela primeira vez. Os testes aconteceram no dia 19 de dezembro, em Hinwill, na Suíça onde fica a fábrica da equipe.

continua após a publicidade

A unidade de potência do novo motor foi desenvolvida pela própria equipe da Audi e, de acordo com o regulamento da temporada, seguirá com o modelo híbrido, metade elétrico e metade a combustão. O lançamento oficial do novo carro está previsto para o dia 20 de janeiro, em Berlim, quando será revelada a identidade visual e a pintura completa do Audi R26.

Confira o calendário da Fórmula 1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias