menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Gabriel Bortoleto enfrenta ‘desafios’ na estreia em Singapura na F1

O brasileiro está animado para a estreia, mas ciente dos obstáculos

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porPedro Werneck,
Dia 30/09/2025
17:05
Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto: Andy Hone / LAT Images / Sauber Media Hub)
imagem cameraGabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto: Andy Hone/ LAT Images/ Sauber Media Hub)
  • Matéria
  • Mais Notícias

No próximo domingo (5), Gabriel Bortoleto, da Sauber, participa pela primeira vez de uma corrida no Circuito de Marina Bay, em Singapura. O percurso tem muitas curvas e exige resistência física elevada dos pilotos. Além disso, a etapa é noturna e a previsão é de chuva aliada a altas temperaturas.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ GP de Singapura de F1: quando, horários e onde assistir etapa

➡️ McLaren no mercado: equipe tem ações vendidas e vê valorização

O novato brasileiro se prepara para a corrida em um simulador, como se tornou habitual, mas a prova durante à noite pode reservar surpresas a Bortoleto. Em entrevista ao site Motorsport, ele refletiu sobre os aspectos que podem atrapalhar seu desempenho.

— Estou muito empolgado para ver o que a pista reserva para nós. A corrida à noite, os muros, o calor e a umidade... vai ser um grande desafio, mas é isso que o torna empolgante — revelou o piloto.

continua após a publicidade
Gabriel Bortoleto, da Sauber, no treino livre o GP do Azerbaijão, no circuito de Baku (Foto: Ozan Kose / AFP)
Gabriel Bortoleto, da Sauber, no treino livre o GP do Azerbaijão, no circuito de Baku (Foto: Ozan Kose/ AFP)

O Circuito de Singapura

O Circuito de Marina Bay, localizado em Singapura, tem 19 curvas, algumas muito fechadas, o que exige dos pilotos muito controle físico e técnico.

Além disso, o C54, carro da Sauber neste ano, desempenha melhor em pistas retas. Porém, em Singapura, essa não é a realidade, o que pode prejudicar a performance do brasileiro.

continua após a publicidade

Consciente disso, Bortoleto tem por objetivo ficar atento às chances que surgirem durante a corrida e se esforçar para aproveitá-las.

— Meu objetivo é me familiarizar com o traçado o mais rápido possível, encontrar o ritmo e aproveitar ao máximo todas as chances que tivermos neste fim de semana — afirmou o piloto, em entrevista ao Motorsport.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias