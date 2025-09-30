Gabriel Bortoleto enfrenta ‘desafios’ na estreia em Singapura na F1

No próximo domingo (5), Gabriel Bortoleto, da Sauber, participa pela primeira vez de uma corrida no Circuito de Marina Bay, em Singapura. O percurso tem muitas curvas e exige resistência física elevada dos pilotos. Além disso, a etapa é noturna e a previsão é de chuva aliada a altas temperaturas.

O novato brasileiro se prepara para a corrida em um simulador, como se tornou habitual, mas a prova durante à noite pode reservar surpresas a Bortoleto. Em entrevista ao site Motorsport, ele refletiu sobre os aspectos que podem atrapalhar seu desempenho.

— Estou muito empolgado para ver o que a pista reserva para nós. A corrida à noite, os muros, o calor e a umidade... vai ser um grande desafio, mas é isso que o torna empolgante — revelou o piloto.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no treino livre o GP do Azerbaijão, no circuito de Baku (Foto: Ozan Kose/ AFP)

O Circuito de Singapura

O Circuito de Marina Bay, localizado em Singapura, tem 19 curvas, algumas muito fechadas, o que exige dos pilotos muito controle físico e técnico.

Além disso, o C54, carro da Sauber neste ano, desempenha melhor em pistas retas. Porém, em Singapura, essa não é a realidade, o que pode prejudicar a performance do brasileiro.

Consciente disso, Bortoleto tem por objetivo ficar atento às chances que surgirem durante a corrida e se esforçar para aproveitá-las.

— Meu objetivo é me familiarizar com o traçado o mais rápido possível, encontrar o ritmo e aproveitar ao máximo todas as chances que tivermos neste fim de semana — afirmou o piloto, em entrevista ao Motorsport.

