Reebok e Fórmula 1: fornecedora acerta patrocínio a piloto

A fornecedora de material esportivo Reebok anunciou o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly como embaixador. O francês de 29 defende a Alpine e tem 20 pontos na atual temporada da principal categoria do automobilismo. A companhia fundada na Inglaterra celebrou o acordo e destacou que haverá duas versões para o slogan da parceria: um no idioma da patrocinadora e a tradução na língua original do patrocinado.

Confira o comunicado da empresa:

"A Reebok dá as boas-vindas a Pierre Gasly à família. Oficialmente nomeado embaixador da famosa marca inglesa de calçados e roupas de performance, este campeão é um atleta versátil interessado em uma infinidade de práticas esportivas, da academia ao futebol, da corrida ao golfe. Esta colaboração se enquadra na filosofia da Reebok, resumida no slogan "Sport is Everything" ("Le sport, c’est la vie")."

Em inglês ou em francês, a frase que encerra a publicação da Reebok significa "Esporte é Tudo". Pierre Gasly foi piloto reserva da Red Bull entre 2015 e 2017, estreou oficialmente defendendo a Toro Rosso e defendeu a equipe em 2017 e 2018, disputou 2019 pela Red Bull e voltou à Toro Rosso no mesmo ano. Entre 2020 e 2022, defendeu a Alpha Tauri. E está na Alpine desde 2023. Na última corrida, em Baku (Azerbaijão), ele terminou em 18º lugar.

Senna

Ayrton Senna será homenageado no Hall da Fama Automotivo, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (25). O piloto tricampeão mundial de Fórmula 1 foi reconhecido por sua habilidade extraordinária e a ambição por conquistas, além do comprometimento com a segurança, que elevou os padrões de segurança do automobilismo. A cerimônia terá transmissão no site do evento, e com cadastro prévio.