McLaren no mercado: equipe tem ações vendidas e vê valorização

A McLaren entra numa nova era de investimento e gestão. Após o anúncio de patrocínio da Mastercard, a escuderia de automobilismo promoveu um mudança importante no quadro societário: os 30% que pertenciam à MSP Sports Capital foram comprados pelo fundo soberano do Bahrein Mumtalakat e pelo grupo de investimento CYVN Holdings. Esta alteração elevou o valor da equipe para US$ 4 bilhões (quase R$ 22 bilhões), de acordo com a equipe inglesa.

Os dois grupos citados são, agora, os únicos donos de ações da McLaren, que vive momento de valorização após anos de ostracismo. A negociação já acontecia, e a venda recente foi confirmada pelo CEO da equipe, Zak Brown, em entrevista à Bloomberg.

- Sim, está feito - resumiu, antes de se prolongar:

- O esporte está em alta, sabe, em todos os indicadores. Não faz muito tempo que a Liberty (Media) adquiriu a F1 e implementou o teto orçamentário, o que, de certa forma, garantiu a estabilidade financeira de todos. A estabilidade e a competitividade nas pistas - destacou.

A McLaren conquistou o Mundial de Construtores no ano passado e tem seus dois pilotos na luta pelo título individual desta temporada. O diretor, contudo, entende que o bom momento é da Fórmula 1 como um todo.

- Tem sido algo maravilhoso. Os fãs estão aparecendo às dezenas e centenas de milhões. Patrocinadores, parceiros no esporte, como nunca vimos antes. O esporte está em alta, e que continue assim por muito tempo - concluiu Zak Brown.

O campeonato

O australiano Oscar Piastri lidera o campeonato com 324 pontos, enquanto o inglês Lando Norris tem 299. O holandês Max Verstappen é o terceiro, com 255 pontos.