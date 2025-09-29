GP de Singapura de F1: quando, horários e onde assistir etapa

A Fórmula 1 (F1) realiza a partir desta sexta-feira (3) o Grande Prêmio de Singapura, 18ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no circuito de rua de Marina Bay, região central de Singapura. A etapa terá a corrida neste domingo, a partir das 9h (de Brasília). As sessões têm transmissão da Band, BandSports e F1TV.

Na etapa, a McLaren busca retomar as rédeas do campeonato, que teve uma ascensão da Red Bull, com Max Verstappen à frente. O holandês venceu as últimas duas etapas da categoria e ascendeu preocupações na equipe inglesa, líder com vantagem no campeonato de construtores.

No campeonato de pilotos, Oscar Piastri é líder com 324 pontos, seguido do colega de equipe Lando Norris (299) e Max Verstappen (255). George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Alexander Albon, Isack Hadjar e Nico Hulkenberg completam os 10 primeiros.

Conheça Singapura

O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.

O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real