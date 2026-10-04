Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Bahrein neste domingo (4)
Programação no Circuito de Sepang se encerra neste domingo (4)
A Fórmula 1 retorna neste domingo (4) às atividades do Grande Prêmio do Bahrein, disputado pela primeira vez no Circuito de Sepang, na Malásia. A programação começa às 4h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a décima sexta etapa da temporada de 2026.
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Onde assistir ao GP do Bahrein hoje (04/10):
DOMINGO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 4h (de Brasília) | SporTV3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
➡️ Norris conquista primeira pole da história em Madring pela F1
Desempenho do brasileiro em Sepang
Gabriel Bortoleto voltou a avançar ao Q3 de uma classificação da Fórmula 1. Neste sábado (3), o brasileiro garantiu a 10ª colocação no grid do Grande Prêmio do Bahrein, disputado em Sepang, na Malásia, depois de precisar buscar uma reação nos minutos finais em ambas as sessões iniciais. As duas classificações foram conquistadas após o fim do cronômetro. Veja como foi.
Previsão de chuva
Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.
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