Ferrari revela nome do carro para F1 2026
Evento de lançamento será no dia 23 de janeiro
Para a temporada 2026 da Fórmula 1, a Ferrari, de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, continuará com sua nomenclatura tradicional. Nesta sexta-feira (9), a escuderia anunciou que o nome do carro será SF-26. Internamento, o veículo é chamado de Projeto 678.
O SF-26 será apresentado no dia 23 de janeiro. O evento será realizado na sede da escuderia, em Maranello, na Itália.
Nesta temporada, a Ferrari vai em busca de recuperação, após um 2025 ruim. No Mundial de Construtores, ficou na quarta posição. Já no de Pilotos, Charles Leclerc foi o quinto colocado, e o heptacampeão Lewis Hamilton foi apenas o sexto. O britânico terminou a competição sem subir ao pódio em nenhum Grande Prêmio.
Confira o calendário completo de lançamentos da F1 2026
|Equipe (s)
|Data
|Local
Red Bull e Racing Bulls
15 de janeiro
Detroit, EUA
Haas
19 de janeiro
Online
Audi
20 de janeiro
Berlim, Alemanha
Mercedes
22 de janeiro
Online
Ferrari
23 de janeiro
Maranello, Itália
Alpine
23 de janeiro
Barcelona, Espanha
Williams
3 de fevereiro
A confirmar
Cadillac
8 de fevereiro
Propaganda durante o Super Bowl
Aston Martin
9 de fevereiro
A confirmar
McLaren
9 de fevereiro
Online
Audi leva carros para a pista pela primeira vez em 2026
Antes do lançamento oficial do carro para a temporada, a Audi mandou seu R26 para a pista. Nesta sexta-feira (9), a equipe alemã esteve no circuito de Barcelona, na Espanha, para uma sessão de gravações comerciais e para fazer o "shakedown", um momento para conferir se os componentes do carro estão funcionando. Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg participaram do evento.
A sessão não conta como um teste oficial da pré-temporada, mas atende aos requisitos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). De acordo com o regulamento, nesse tipo de sessão o carro pode percorrer apenas até 200km e deve utilizar pneus de demonstração.
