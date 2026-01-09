menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Ferrari revela nome do carro para F1 2026

Evento de lançamento será no dia 23 de janeiro

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/01/2026
18:20
Britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Para a temporada 2026 da Fórmula 1, a Ferrari, de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, continuará com sua nomenclatura tradicional. Nesta sexta-feira (9), a escuderia anunciou que o nome do carro será SF-26. Internamento, o veículo é chamado de Projeto 678.

O SF-26 será apresentado no dia 23 de janeiro. O evento será realizado na sede da escuderia, em Maranello, na Itália.

Nesta temporada, a Ferrari vai em busca de recuperação, após um 2025 ruim. No Mundial de Construtores, ficou na quarta posição. Já no de Pilotos, Charles Leclerc foi o quinto colocado, e o heptacampeão Lewis Hamilton foi apenas o sexto. O britânico terminou a competição sem subir ao pódio em nenhum Grande Prêmio.

Charles Leclerc no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
Confira o calendário completo de lançamentos da F1 2026

Equipe (s)DataLocal

Red Bull e Racing Bulls

15 de janeiro

Detroit, EUA

Haas

19 de janeiro

Online

Audi

20 de janeiro

Berlim, Alemanha

Mercedes

22 de janeiro

Online

Ferrari

23 de janeiro

Maranello, Itália

Alpine

23 de janeiro

Barcelona, Espanha

Williams

3 de fevereiro

A confirmar

Cadillac

8 de fevereiro

Propaganda durante o Super Bowl

Aston Martin

9 de fevereiro

A confirmar

McLaren

9 de fevereiro

Online

Audi leva carros para a pista pela primeira vez em 2026

Antes do lançamento oficial do carro para a temporada, a Audi mandou seu R26 para a pista. Nesta sexta-feira (9), a equipe alemã esteve no circuito de Barcelona, na Espanha, para uma sessão de gravações comerciais e para fazer o "shakedown", um momento para conferir se os componentes do carro estão funcionando. Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg participaram do evento.

A sessão não conta como um teste oficial da pré-temporada, mas atende aos requisitos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). De acordo com o regulamento, nesse tipo de sessão o carro pode percorrer apenas até 200km e deve utilizar pneus de demonstração.

