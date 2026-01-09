Ferrari revela nome do carro para F1 2026

Para a temporada 2026 da Fórmula 1, a Ferrari, de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, continuará com sua nomenclatura tradicional. Nesta sexta-feira (9), a escuderia anunciou que o nome do carro será SF-26. Internamento, o veículo é chamado de Projeto 678.

O SF-26 será apresentado no dia 23 de janeiro. O evento será realizado na sede da escuderia, em Maranello, na Itália.

Nesta temporada, a Ferrari vai em busca de recuperação, após um 2025 ruim. No Mundial de Construtores, ficou na quarta posição. Já no de Pilotos, Charles Leclerc foi o quinto colocado, e o heptacampeão Lewis Hamilton foi apenas o sexto. O britânico terminou a competição sem subir ao pódio em nenhum Grande Prêmio.

Confira o calendário completo de lançamentos da F1 2026

Equipe (s) Data Local Red Bull e Racing Bulls 15 de janeiro Detroit, EUA Haas 19 de janeiro Online Audi 20 de janeiro Berlim, Alemanha Mercedes 22 de janeiro Online Ferrari 23 de janeiro Maranello, Itália Alpine 23 de janeiro Barcelona, Espanha Williams 3 de fevereiro A confirmar Cadillac 8 de fevereiro Propaganda durante o Super Bowl Aston Martin 9 de fevereiro A confirmar McLaren 9 de fevereiro Online

Audi leva carros para a pista pela primeira vez em 2026

Antes do lançamento oficial do carro para a temporada, a Audi mandou seu R26 para a pista. Nesta sexta-feira (9), a equipe alemã esteve no circuito de Barcelona, na Espanha, para uma sessão de gravações comerciais e para fazer o "shakedown", um momento para conferir se os componentes do carro estão funcionando. Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg participaram do evento.

A sessão não conta como um teste oficial da pré-temporada, mas atende aos requisitos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). De acordo com o regulamento, nesse tipo de sessão o carro pode percorrer apenas até 200km e deve utilizar pneus de demonstração.

