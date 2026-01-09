F1: McLaren anuncia data de lançamento do carro; confira calendário completo
Equipe dividirá o dia com a Aston Martin
Nesta sexta-feira (9), a McLaren, atual campeã do Mundial de Construtores e de Pilotos, revelou a data de lançamento do seu carro para a temporada 2026 da Fórmula 1. Ele será feito no dia 9 de fevereiro, daqui a um mês, às 12h (de Brasília). O evento será realizado de forma virtual.
➡️ Gabriel Bortoleto reage a motor da Audi: 'fiquei arrepiado quando ligaram'
A equipe, que representa o atual campeão mundial Lando Norris, foi a última a anunciar o dia. No evento online, será mostrada a pintura do carro, diretamente do Circuito de Bahrein. A McLaren dividirá a data com a Aston Martin.
F1: Confira o calendário completo de lançamentos
|Equipe (s)
|Data
|Local
Red Bull e Racing Bulls
15 de janeiro
Detroit, EUA
Haas
19 de janeiro
Online
Audi
20 de janeiro
Berlim, Alemanha
Mercedes
22 de janeiro
Online
Ferrari
23 de janeiro
Maranello, Itália
Alpine
23 de janeiro
Barcelona, Espanha
Williams
3 de fevereiro
A confirmar
Cadillac
8 de fevereiro
Propaganda durante o Super Bowl
Aston Martin
9 de fevereiro
A confirmar
McLaren
9 de fevereiro
Online
Audi liga o motor de 2026 pela primeira vez
Na última quarta-feira (7), a Audi já havia confirmado que ligou o motor do carro da temporada 2026 pela primeira vez. Os testes aconteceram no dia 19 de dezembro, em Hinwill, na Suíça onde fica a fábrica da equipe.
A unidade de potência do novo motor foi desenvolvida pela própria equipe da Audi e, de acordo com o regulamento da temporada, seguirá com o modelo híbrido, metade elétrico e metade a combustão. O lançamento oficial do novo carro está previsto para o dia 20 de janeiro, em Berlim, quando será revelada a identidade visual e a pintura completa do Audi R26.
