Fórmula 1

F1: McLaren anuncia data de lançamento do carro; confira calendário completo

Equipe dividirá o dia com a Aston Martin

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/01/2026
17:39
Lando Norris no GP de Abu Dhabi de F1, onde conquistou o título (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Lando Norris no GP de Abu Dhabi de F1, onde conquistou o título (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Nesta sexta-feira (9), a McLaren, atual campeã do Mundial de Construtores e de Pilotos, revelou a data de lançamento do seu carro para a temporada 2026 da Fórmula 1. Ele será feito no dia 9 de fevereiro, daqui a um mês, às 12h (de Brasília). O evento será realizado de forma virtual.

A equipe, que representa o atual campeão mundial Lando Norris, foi a última a anunciar o dia. No evento online, será mostrada a pintura do carro, diretamente do Circuito de Bahrein. A McLaren dividirá a data com a Aston Martin.

F1: Confira o calendário completo de lançamentos

Equipe (s)DataLocal

Red Bull e Racing Bulls

15 de janeiro

Detroit, EUA

Haas

19 de janeiro

Online

Audi

20 de janeiro

Berlim, Alemanha

Mercedes

22 de janeiro

Online

Ferrari

23 de janeiro

Maranello, Itália

Alpine

23 de janeiro

Barcelona, Espanha

Williams

3 de fevereiro

A confirmar

Cadillac

8 de fevereiro

Propaganda durante o Super Bowl

Aston Martin

9 de fevereiro

A confirmar

McLaren

9 de fevereiro

Online

Audi liga o motor de 2026 pela primeira vez

Na última quarta-feira (7), a Audi já havia confirmado que ligou o motor do carro da temporada 2026 pela primeira vez. Os testes aconteceram no dia 19 de dezembro, em Hinwill, na Suíça onde fica a fábrica da equipe.

A unidade de potência do novo motor foi desenvolvida pela própria equipe da Audi e, de acordo com o regulamento da temporada, seguirá com o modelo híbrido, metade elétrico e metade a combustão. O lançamento oficial do novo carro está previsto para o dia 20 de janeiro, em Berlim, quando será revelada a identidade visual e a pintura completa do Audi R26.

Nova marca da Audi na F1 (foto: Divulgação / Audi F1)

