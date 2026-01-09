Nesta sexta-feira (9), a McLaren, atual campeã do Mundial de Construtores e de Pilotos, revelou a data de lançamento do seu carro para a temporada 2026 da Fórmula 1. Ele será feito no dia 9 de fevereiro, daqui a um mês, às 12h (de Brasília). O evento será realizado de forma virtual.

A equipe, que representa o atual campeão mundial Lando Norris, foi a última a anunciar o dia. No evento online, será mostrada a pintura do carro, diretamente do Circuito de Bahrein. A McLaren dividirá a data com a Aston Martin.

F1: Confira o calendário completo de lançamentos

Equipe (s) Data Local Red Bull e Racing Bulls 15 de janeiro Detroit, EUA Haas 19 de janeiro Online Audi 20 de janeiro Berlim, Alemanha Mercedes 22 de janeiro Online Ferrari 23 de janeiro Maranello, Itália Alpine 23 de janeiro Barcelona, Espanha Williams 3 de fevereiro A confirmar Cadillac 8 de fevereiro Propaganda durante o Super Bowl Aston Martin 9 de fevereiro A confirmar McLaren 9 de fevereiro Online

Audi liga o motor de 2026 pela primeira vez

Na última quarta-feira (7), a Audi já havia confirmado que ligou o motor do carro da temporada 2026 pela primeira vez. Os testes aconteceram no dia 19 de dezembro, em Hinwill, na Suíça onde fica a fábrica da equipe.

A unidade de potência do novo motor foi desenvolvida pela própria equipe da Audi e, de acordo com o regulamento da temporada, seguirá com o modelo híbrido, metade elétrico e metade a combustão. O lançamento oficial do novo carro está previsto para o dia 20 de janeiro, em Berlim, quando será revelada a identidade visual e a pintura completa do Audi R26.