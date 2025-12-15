A estreia de Lewis Hamilton, maior recordista da F1, na Ferrari não foi uma das melhores. O primeiro ano entrou na história como uma das piores temporadas do heptacampeão. Fora das pistas, o que se aponta é uma relação estremecida entre as maiores estrelas da F1: Lewis Hamilton e Ferrari.

Entretanto, a equipe continua negando qualquer tipo de tensão com Hamilton. O chefe de engenharia da Ferrari, Matteo Togninalli, disse em entrevista ao "Autosport" que a relação entre a escuderia e o piloto parece pior visto de fora. Entretanto, ele analisa o relacionamento como positivo.

— Acho que o que vocês veem de fora é bem pior do que realmente é. Acho que o relacionamento com Lewis, o que estamos construindo com Lewis, é extremamente positivo. Ele passou 10 anos na mesma equipe, com as mesmas pessoas, e depois de 10 meses, acho que já temos um vínculo muito, muito forte com ele — explicou Matteo.

Lewis Hamilton no GP dos Estados Unidos (Foto: Jim WATSON / AFP)

Para o chefe de engenharia, o que dá essa impressão de tensão é a frustração com os resultados. Neste ano, Lewis Hamilton não foi ao pódio nenhuma vez. Em corridas principais, seu melhor resultado foi um quarto lugar, conquistado quatro vezes.

Entretanto, considerando as corridas sprints, Hamilton teve o melhor resultado da equipe: ele venceu a etapa chinesa. Para Matteo, a Ferrari subestimou o tempo de adaptação necessário para o multicampeão:

— Talvez nós dois, a equipe e Lewis, tenhamos subestimado o tempo de adaptação. Mas estou confiante, como eu disse, não acho que o relacionamento seja tão ruim quanto vocês pensam. Mas tenho certeza de que com o tempo vamos melhorar.

Chefe de engenharia da Ferrari explica dificuldade de Hamilton na F1

Segundo Matteo, o principal ponto para a dificuldade de Hamilton foi a mudança da Mercedes para a Ferrari. O piloto inglês passou 12 temporadas defendendo a equipe alemã, onde conquistou seis de seus sete títulos na F1. Do estilo de vida inglês e alemão, Hamilton passou para um ambiente totalmente italiano:

— Mudar de pilotos e mudar de equipe, principalmente para um piloto como Lewis, que passou 10 anos na mesma equipe, tem um certo nível de experiência, é muito difícil para ambos os lados, para o piloto e para a equipe. Cada escuderia opera de uma maneira ligeiramente diferente, você está acostumado com certas pessoas, coisas de uma maneira centralizada. Então, se você colocar isso em contexto, você tem a frustração criando a situação.

Lewis Hamilton venceu o GP da Inglaterra de 2024 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

Em sua estreia na Ferrari, Lewis Hamilton terminou a temporada de 2025 da F1 em sexto no campeonato de pilotos. Ele somou 156 pontos contra os 242 de Charles Leclerc, seu colega de equipe. Leclerc terminou o campeonato ligeiramente à frente, com a quinta colocação. No campeonato de equipes, a Ferrari foi a quarta, com 398 pontos.