'F1: O Filme' conquista primeiro Oscar da produção e prepara sequência

A produção cinematográfica "F1 – O Filme" levou o Oscar de "Melhor Som" na cerimônia realizada neste domingo (15). Estrelado por Brad Pitt, o longa sobre corridas de Fórmula 1 recebeu quatro indicações e estreou nos cinemas em meados de 2025, acumulando mais de 600 milhões de dólares (cerca de 3,1 bilhões de reais) em bilheteria mundial.

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A estatueta foi entregue à equipe formada por Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo e Juan Peralta, que superou cinco concorrentes: "Frankenstein", "Uma Batalha após a Outra", "Pecadores", "Sirât" e "Sonhos de Trem". Das quatro indicações do filme, apenas a de "Melhor Som" resultou em vitória. As outras categorias incluíam "Melhor Filme", "Melhor Montagem" e "Melhores Efeitos Visuais".

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Disputa nas principais categorias

Na corrida pelo Oscar de Melhor Filme, o prêmio ficou com "Uma Batalha após a Outra", que se tornou o grande vencedor da noite, conquistando seis estatuetas de um total de 13 indicações.

Em "Melhor Montagem", "F1 – O Filme" competiu com "Marty Supreme", "Valor Sentimental", "Pecadores" e "Uma Batalha após a Outra", sendo esta última a vencedora. Já em "Melhores Efeitos Visuais", o prêmio foi para "Avatar: Fogo e Cinzas", em disputa que também incluía "Jurassic World Rebirth" e a produção sobre Fórmula 1.

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O filme "Pecadores" chegou à cerimônia como favorito, com 16 indicações, recorde da noite, e conquistou quatro estatuetas, incluindo Melhor Ator, entregue a Michael B. Jordan por seu papel duplo.

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Continuação em desenvolvimento

O produtor Jerry Bruckheimer confirmou à BBC que uma continuação de "F1 – O Filme" está em desenvolvimento, que continuará com o auxilio do heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton. Ele não forneceu detalhes sobre cronograma de produção nem confirmou se Brad Pitt ou outros membros do elenco retornarão para a sequência.

Brad Pitt e Lewis Hamilton na estreia do filme 'F1' na Times Square, em Nova York (foto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Oscar

GP do Japão: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 3h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 28 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 3h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 29 DE MARÇO

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