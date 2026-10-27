Fernando Alonso ataca rival da F1: 'Qualidade muito baixa'

Fernando Alonso deixou o GP dos Estados Unidos com prejuízos após um contato com Alex Albon, da Williams, na primeira volta. O toque destruiu parte do assoalho da Aston Martin e comprometeu o desempenho do carro durante praticamente toda a corrida. Diante do cenário, o bicampeão mundial criticou o nível dos pilotos que disputam as posições mais atrás do grid.

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— Quando você larga lá atrás, esse risco sempre existe. Acho que a qualidade dos pilotos no terço inferior do grid é muito baixa. Como vimos hoje com o Alex. Então, acho que precisamos melhorar o carro e largar um pouco mais à frente — afirmou.

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A situação aconteceu ainda na primeira volta, quando Alonso tentava avançar sobre os carros da Haas e encontrou Albon disputando o mesmo espaço. O contato danificou o assoalho do AMR26 e obrigou o espanhol a completar boa parte da prova com um carro bastante comprometido. Mesmo assim, uma troca de asa dianteira permitiu que a Aston Martin mantivesse o piloto na pista até a bandeirada, com a 12ª colocação.

Alonso revelou que chegou a considerar o abandono ao perceber a extensão dos danos. Segundo o piloto, metade do assoalho havia sido destruída e o carro perdeu cerca de meio segundo por volta, além de apresentar comportamento diferente para cada lado nas voltas finais. A avaliação deixou uma sensação de frustração, já que, sem o problema, os pontos eram vistos como uma possibilidade concreta.

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O incidente não chegou a ser investigado pelos comissários. Albon apresentou uma versão diferente sobre o lance e afirmou que tentou evitar o contato quando percebeu que o espaço estava diminuindo, mas também terminou a corrida com danos no carro. O piloto da Williams precisou seguir até o fim com a asa dianteira quebrada.

— Acho que o espaço ficou apertado e tentei sair do caminho e subir no meio-fio. Mas não consegui fazer isso direito. Então, imagino que ele tenha sofrido danos. Sei que meu carro ficou danificado, já que corremos com a asa quebrada durante a corrida — explicou Albon.

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