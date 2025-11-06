Fã de Fórmula 1, Neymar declara torcida no GP do Brasil

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 (F1), que acontece a partir desta sexta-feira (7), vem atraindo a atenção dos fãs da categoria, incluindo o camisa 11 do Santos, Neymar Jr. Concentrado em compromissos com o clube paulista, o atacante não estará presente no Autódromo de Interlagos, mas declarou sua paixão pelo automobilismo e aproveitou para desejar boa sorte ao argentino Franco Colapinto.

continua após a publicidade

➡️Em Interlagos, Franco Colapinto analisa futuro na F1 e relação com Brasil

— Sou muito fã de Fórmula 1, curto muito o ambiente que cerca os Grande Prêmios e tenho amizade com alguns pilotos. Já estive presente em algumas provas mas, infelizmente, nunca no Brasil. Este ano também não estarei, seria uma boa oportunidade para acompanhar de perto o Franco Colapinto. Achei bem bacana o resultado do vídeo que protagonizamos pro Mercado Livre. Mas não faltarão oportunidades e desejo boa sorte a ele no sábado e no domingo - disse Neymar.

Às vésperas do GP do Brasil, Neymar e Colapinto protagonizaram uma ação publicitária. O filme mostra o piloto de F1 'competindo' com a frota de entregas da marca. O craque da Seleção Brasileira faz uma participação especial.

continua após a publicidade

➡️De Osasco para o mundo: Bortoleto retorna ao Brasil com sonho realizado na F1

Franco Colapinto assumiu a titularidade da Alpine em 2025 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Franco Colapinto se declarou ao Brasil

Em entrevista concedida nesta quinta-feira (6) no Autódromo de Interlagos, o piloto da Alpine destacou o quanto gosta do Brasil e do circuito de São Paulo, que marcou sua estreia em um carro de Fórmula 1 em 2024. Neste fim de semana, Franco também contará com o apoio dos "hermanos", que devem comparecer em peso à capital paulista para o GP.

— É um fim de semana, uma pista e um lugar que eu gosto muito, e poder correr pela Fórmula 1 no Brasil novamente é muito especial pra mim. Mal posso esperar para entrar na pista, ter um bom fim de semana e curtir com os fãs. Eles fizeram um grande esforço para vir até aqui, e eu quero dar algo de volta - disse o argentino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte