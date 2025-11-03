O Grande Prêmio do Brasil será disputado no próximo fim de semana, e as atenções já estão voltadas para o grande evento de Fórmula 1, que acontecerá em São Paulo. O atacante Neymar, do Santos, e o argentino Franco Colapinto, da equipe Alpine F1, protagonizam uma ação publicitária chamada "Unidos pela velocidade".

Em um filme produzido pela agência em parceria com a GUT Buenos Aires, a campanha do Mercado Livre mostra o piloto de F1 'competindo' com a frota de entregas da marca. O craque da Seleção Brasileira faz uma participação especial.

Sean Summers, CMO do Mercado Livre destacou a importância e a vontade de fazer um acordo comercial com a Fórumla 1.

- Compartilhamos com a Fórmula 1, e com Franco Colapinto, a mesma paixão por velocidade e excelência. Essa parceria nos permite levar o espírito das nossas entregas rápidas e da nossa inovação à principal competição mundial do automobilismo - disse o CMO.

Guy Martin, Diretor Global de Marketng da BWT Alpine Formula One Team também se pronunciou, ressaltando a importância da união entre as duas marcas.

- Unimos forças com o Mercado Livre como parte de uma estratégia global para nos conectarmos com novos públicos apaixonados pela Fórmula 1. Compartilhamos a visão do Mercado Livre de combinar inovação, velocidade e trabalho em equipe, e estamos entusiasmados em levar essa colaboração para a pista de São Paulo - afirmou o diretor.

A iniciativa da empresa reforça a estratégia da marca em conectar o esporte, inovação e paixão. Durante a corrida de São Paulo, a agência e a Alpine apresentarão o A525, carro que exibirá o logotipo e as cores do e-commerce durante o Grande Prêmio de São Paulo de 2025.

Problemas Interlagos

Após muitas reclamações sobre a organização do evento em 2024, a Fórmula 1 prometeu mudanças para 2025. Confira os problemas e veja as reclamações daqueles que compareceram ao evento.

✍️Texto de Beatriz Pinheiro

Segundo relatos, os problemas começaram nas filas. Sem sinalização ou funcionários da organização do evento para orientar o público, as filas de setores diferentes se misturavam, gerando até confusão entre os torcedores. Também houve problemas para orientação e comunicação com torcedores estrangeiros, que costumam comparecer em peso ao GP de Interlagos.

No primeiro dia, eles demoraram pra abrir o portão, o portão foi abrir já era 8h30. A gente queria ir pra fanzone, e pra isso a gente tem que entrar pelo nosso portão, do setor R, e lá dentro ir pra fanzone. Disseram que não estavam abrindo o portão do nosso setor ainda porque não tinha mulher pra fazer a revista das mulheres, esses são pontos que eles precisam organizar muito antes, deu o horário de abrir o portão, tem que estar tudo pronto - contou Luiza, que, apesar dos percalços, voltará ao GP de Interlagos em 2025.



