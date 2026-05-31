O Autódromo de Interlagos se transformou no epicentro do automobilismo nacional neste fim de semana. Reunindo a NASCAR Brasil, Copa Truck e outras categorias das mais eletrizantes do país, o templo do esporte a motor foi palco de uma maratona de corridas.

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NASCAR Brasil

Na terceira etapa da categoria, o grande nome do evento no último sábado (31) foi Cacá Bueno. O piloto do Team RC liderou as duas rodadas da classificação e venceu a corrida sprint de ponta a ponta, garantindo a pole position da etapa. Gabriel Casagrande, então líder do campeonato, também registrou bons tempos, conquistando o terceiro lugar da sprint.

Na manhã do domingo (31), contudo, a situação foi diferente. Além da garoa, a primeira corrida do dia trouxe doses de drama logo na primeira volta, quando Bueno perdeu diversas posições após problemas no carro. Casagrande também teve adversidades, cometendo um erro na largada que o fez perder posições por meio de uma punição. Em entrevista ao Lance!, Gabriel comentou como foi o restante da corrida.

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- Totalmente erro meu. Vindo lá de trás, tive um bom ritmo, o carro é bom, mas nenhum safety car para nos ajudar a chegar de volta no pelotão.

Quem se beneficiou dos ocorridos foi Nicolas Costa, que cruzou a linha de chegada na primeira posição geral e virou o novo líder do campeonato. A disputa foi intensa até o final, com Murilo Rocha e Costa andando muito próximos nas duas voltas finais. Rocha também ficou com a vitória na classe Challenge.

A segunda e última corrida do dia entrou para a história como uma das mais emocionantes da categoria e do próprio Autódromo de Interlagos. O grande destaque vinha sendo Gabriel Casagrande: em uma excelente prova de recuperação, escalou o pelotão e ganhou impressionantes 12 posições. No entanto, um toque na última volta destruiu suas chances de pódio e o fez despencar na classificação.

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Na briga direta pela primeira colocação, Nicolas Costa jogou tudo na última curva e, em uma manobra espetacular na reta de chegada, ultrapassou Thiago Camilo. A vitória foi decidida por meros 92 milésimos de segundo a favor de Costa. Já na classe Challenge, Tito Giaffone aproveitou as quedas de Witold Ramasauskas e Gui Backes na última volta para confirmar sua vitória.

Copa Truck

O domingo de Copa Truck em Interlagos, pela quarta etapa da temporada, foi dominado por Leandro Totti. O piloto da Vannucci Racing repetiu o feito do ano anterior e venceu as duas corridas da rodada dupla na categoria Super Truck PRO. Na Corrida 1, Totti largou na pole e controlou a liderança de ponta a ponta, sem dar chances aos rivais, mesmo após uma intervenção do safety truck.

A segunda prova trouxe o desafio do grid invertido, colocando Fabio Fogaça na pole e forçando Totti a largar da oitava posição. No entanto, o ritmo de Totti se mostrou avassalador: ele escalou o pelotão rapidamente e, faltando pouco mais de quatro minutos para o fim, assumiu a liderança para carimbar a dobradinha no final de semana.

Na categoria Super Truck ELITE, o cenário foi de reviravolta. Na Corrida 1, o pole Nic Giaffone acabou batendo sozinho e abrindo caminho para Mauricio Arias herdar a liderança e vencer. A resposta de Giaffone veio na Corrida 2: largando de trás, ele fez uma corrida de recuperação brilhante, superou Moscato na briga pela vice-liderança e, em uma manobra decisiva na última volta, ultrapassou Arias para arrancar uma vitória espetacular.

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Outras categorias em Interlagos

Para coroar a experiência, o final de semana ainda contou com as corridas da Copa Hyundai HB20 e Old Stock Car. Na Copa HB20, uma das novidades nessa temporada é a categoria exclusivamente feminina, que ganhou ainda mais visibilidade no evento que marcou a metade do calendário da competição na temporada.

Ao todo, sete pilotas integram o grid e, além de buscarem o troféu entre si, disputam posições lado a lado com os homens na categoria Super, voltada para pilotos iniciantes e em desenvolvimento. Com um sábado marcado por batidas e um domingo desafiador sob pista úmida, as corridas da monomarca empolgaram o público do início ao fim.

Já o encerramento dos dois dias de evento em Interlagos ficou por conta da nostalgia calorosa da Old Stock Car. O ronco ensurdecedor dos motores de seis cilindros dos Chevrolet Opalas trouxe o charme do automobilismo raiz dos anos 1980 para a pista.

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