A experiência imersiva do Autódromo de Interlagos

Os fãs puderam participar de diversas atividades e experiências imersivas, incluindo simuladores e estações de fotos.

Interlagos foi palco de um evento interativo de automobilismo, com acesso ao paddock e interação com pilotos.

O fim de semana no Autódromo de Interlagos foi um show completo para os entusiastas do automobilismo. Muito além das corridas emocionantes e do tradicional ronco dos motores nas pistas, o evento foi marcado por uma imersão total nos bastidores do automobilismo.

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Interatividade com os pilotos

Para quem garantiu acesso ao paddock, o final de semana ofereceu uma viagem sem filtros pelos bastidores do automobilismo. Em um formato que aposta na interatividade e na proximidade dos fãs com o esporte, a área permitia acesso direto aos boxes e pilotos.

Caminhar pela pit lane, ao lado dos mecânicos e engenheiros, trouxe o ritmo real da competição. Mas o ponto alto foi a acessibilidade dos pilotos, com um contato que fluiu naturalmente com os visitantes.

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A interatividade permitiu desde conversas e fotos rápidas até momentos atípicos, como ver a pilota Anna Luiza Pimpão, da Copa Hyundai HB20, abrir a porta de seu carro para que um fã conhecesse o cockpit por dentro. Em entrevista ao Lance!, o piloto Gui Backes, da NASCAR Brasil, comentou que, mesmo em um momento que exige maior concentração, a interação com o público é muito positiva.

- Eu me coloco no lugar [dos visitantes]. Se eu fosse um espectador eu iria querer receber uma atenção, conversar, tirar algumas dúvidas, então eu acho muito bacana.

Completando o pacote de imersão do paddock, o evento ofereceu a oportunidade de sentar no banco de um carro em exposição da NASCAR Brasil. A estrutura do complexo contou ainda com praça de alimentação e venda de produtos oficiais. A experiência permitiu aos entusiastas não só ver as corridas, mas sentir que faz parte delas.

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Visitação e desfile

Quem estava nas arquibancadas também teve a oportunidade de ter contato com os pilotos com o "Passe de Visitação". Os pilotos da Copa Truck e da NASCAR Brasil abriram espaço para receber diretamente o público, conversando com os fãs, tirando fotos e distribuindo brindes exclusivos para os espectadores que lotavam a pit lane.

Na sequência, a pista se transformou em palco para os tradicionais desfiles de apresentação. Primeiro, os gigantes da Copa Truck cruzaram o circuito, impressionando pelo ronco dos motores. Logo depois, os pilotos da NASCAR Brasil deram a volta na pista a bordo de um caminhão estilo trio elétrico, desfilando e acenando para o público. O momento consolidou o clima de festa, que tomou conta das arquibancadas e camarotes.

Em conversas com pilotos da Copa Truck e NASCAR Brasil, o sentimento geral nos bastidores era de valorização dessa troca com o fã. Diogo Moscato, da Truck, comentou que o carinho dos fãs trouxe uma alegria a mais no dia nublado deste domingo (31).

Gabriel Casagrande e Jorge Martelli, da NASCAR Brasil, também destacaram a recepção calorosa do público. Jorge destacou que muitos aproveitam o momento para elogiar a cor de seu carro: amarelo marca-texto.

Gabriel afirma que o momento é a hora em que os pilotos aproveitam para relaxar e atender aos fãs. "Você vê alguns torcedores que estão sempre te acompanhando, em todos os lugares. Nos dá uma enegia a mais para quando a gente for entrar na pista", complementa.

Ativações do Autódromo de Interlagos

As experiências imersivas não se limitaram ao paddock e aos boxes. Nos poucos momentos em que nada acontecia nas pistas, os fãs de automobilismo ainda puderam se entreter com diversas ativações organizadas pelo evento.

O impacto visual começou com a presença ilustre do troféu Larry O'Brien, da NBA, em um "crossover" esportivo que pegou muita gente de surpresa. Para quem queria ação, a imersão ditou o ritmo: a "Game Zone" da NASCAR resgatou o clássico Playstation 2, apostando na nostalgia de seus jogos antigos para divertir o público.

O clima retrô dividiu as atenções com um simulador que reproduzia fielmente o cockpit de um caminhão da Copa Truck. Ao entrar na cabine, o público pôde sentir na pele a mesma sensação de pilotagem dos competidores da categoria.

Os visitantes também puderam registrar o dia em uma estação de fotos personalizada. O sistema gerava uma imagem animada da pessoa, integrando-a digitalmente ao cenário com um macacão de piloto e um carro de corrida ao fundo.

Toda a estrutura foi emoldurada por uma programação musical ao vivo, food trucks, lojas e estandes de empresas com brindes exclusivos. Alguns camarotes ainda contavam com opções de lanches, bebidas e almoço gratuitos, além de permitir visões únicas do autódromo.

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Visão de diferentes ângulos da pista

O desenho do evento permitiu ao público uma cobertura visual praticamente completa do circuito, transitando entre os camarotes, os boxes e as áreas externas ao paddock. Essa mobilidade garantiu uma visão de ângulos privilegiados e estratégicos da pista.

Na prática, essa estrutura permitia acompanhar os momentos mais decisivos da corrida. Quem circulava pelos espaços conseguia ver a saída do pit lane, a aceleração na reta de chegada ou a disputa de posições no S do Senna. O ângulo de visão era tão amplo em algumas áreas que permitia rastrear os pilotos contornando os trechos mais distantes, do outro lado do circuito.

Interlagos além da F1

A intensidade do final de semana deixou claro que a força do automobilismo brasileiro vai muito além do GP da Fórmula 1. Eventos desse porte consolidam Interlagos como um palco vibrante e acessível durante toda a temporada, impulsionado por categorias que conquistam o público justamente pela proximidade e competitividade.

Para o piloto Gui Backes, o evento "promove não só o autódromo, mas o automobilismo brasileiro". Guilherme Casagrande também comenta: "É o templo do automobilismo brasileiro. Eu já fui campeão aqui em mais de uma categoria, então para mim é ainda mais especial. Fico muito grato de poder competir aqui e trazer cada vez mais público".

A experiência em Interlagos também fez o piloto Ricardo Maurício relembrar o começo de sua carreira, em 1989. Fazendo sua estreia na categoria da NASCAR Brasil nesta temporada, o tricampeão da Stock Car teve uma nova e diferente vivência no circuito. Ricardo ainda destacou os vários pontos de ultrapassagens em Interlagos, o que gera um sentimento especial também ao público.

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