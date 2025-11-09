Para Norris, GP Brasil será tão desafiador quanto a etapa no México

Líder da temporada da Fórmula 1, o pole position Lando Norris prevê um GP do Brasil, neste domingo, bastante equilibrado. O piloto britânico acredita que a prova tão desafiadora quanto a da Cidade do México, onde conquistou a mais recente vitória, por apenas 30 segundos de vantagem sobre Charles Leclerc:

- Espero que seja o oposto do México. Não acho que será simples. Como vocês viram nesta manhã, a Mercedes está muito rápida, eles mostraram novamente o quão velozes são. Acredito que teremos muito trabalho para garantir que eles fiquem longe de nós - disse o piloto.

O líder da temporada também falou com a disputa com o italiano Antonelli, da Mercedes:



- Aprendi que Kimi te exige até o final.



A principal estrela da McLaren também está na torcida para que as condições climáticas ajudem neste domingo:

- Acho que será um grande desafio. Precisamos ver como o tempo vai se comportar novamente. Até agora, o fim de semana tem sido bom, então espero que não estrague tudo.



Norris feliz em Interlagos

O líder da temporada também disse que o sábado em Interlagos foi escorregadio, inconcistente, mas divertido. Norris se diz feliz por correr novamente no autódromo paulistano:



- É sempre um prazer correr nesta pista, então me senti bem. Estava sob um pouco de pressão porque travei os pneus na minha primeira volta, então foi um pouco mais estressante do que eu gostaria, mas mantive a calma e consegui me recuperar quando importava, então estou muito feliz.



A McLaren também recebeu elogios do piloto britânico:



- A equipe é ótima em me dar um carro excelente, claro, então sempre tenho que agradecer ao time. Não facilitei as coisas para eles nem para mim. Ainda preciso me esforçar.

