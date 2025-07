F1: no duelo do título, Lando Norris voa nas últimas corridas

Lando Norris e Oscar Piastri protagonizam a disputa pelo título da temporada de 2025 da Fórmula 1 (F1). Com a McLaren voando, nesta altura, é inimaginável que um dos dois não levem o título deste ano. Chegando à metade da temporada, os pilotos tiveram seus momentos de altos e baixos. Mas, considerando as últimas cinco corridas, Lando Norris sai na frente.

Ainda que Oscar Piastri seja líder do campeonato de pilotos com uma vantagem de oito pontos, o seu companheiro de equipe veio reduzindo a liderança do australiano que chegou a ser de 20 pontos. Nas últimas cinco corridas, Lando Norris somou 93 pontos, enquanto o Piastri fez somente 88. A diferença é de 15 pontos.

Britânico Lando Norris, da McLaren (foto: Ben Stansall / AFP)

Quando consideradas as vitórias, Lando Norris também larga na frente. Foram três do britânico contra somente uma do australiano.

O duelo entre os dois reforça um outro lado: a dominância da McLaren. Somente no GP do Canadá que a equipe ficou fora do pódio. No resto, a McLaren foi a vencedora de todas as provas, fazendo dobradinha (primeiro e segundo lugar no pódio) em três delas.

Confira a classificação do campeonato de pilotos da F1 2025