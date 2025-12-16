menu hamburguer
Max Verstappen testa carro da Mercedes; veja vídeo

Piloto holandês fez testes em Portugal

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
13:04
Max Verstappen é o vencedor do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jim Watson / AFP)
imagem cameraMax Verstappen venceu oito GPs de Fórmula 1 em 2025 (Foto: Jim Watson / AFP)
No último dia 7, Max Verstappen venceu o GP de Abu Dhabi e por muito pouco não conquistou o pentacampeonato da Fórmula 1. Apenas dois pontos o separaram do britânico Lando Norris, o grande vencedor da temporada. Pois, nesta terça-feira (16), o holandês da Red Bull pilotou um GT3 da Mercedes...em teste privado de Endurance, em Estoril, Portugal.

Abaixo, imagens do tetracampeão mundial pilotando em terras lusitanas:

➡️Fórmula 1 anuncia GP de Portugal para 2027 e 2028
➡️Nova equipe de Bortoleto anuncia patrocinador e lançamento de carro

Verstappen venceu prova de endurance


Em setembro, o tetracampeão holandês teve algumas experiências em carros de turismo. Em uma delas, participou de uma corrida de endurance no Nordschleife e venceu pilotando uma Ferrari 296 GT3, ao lado de Chris Lulham.

Também nesta terça, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) anunciou o GP de Portugal para 2027 e 2028, no Circuito de Portimão.

A etapa portuguesa assumirá a vaga do GP da Holanda, que deixará o cronograma após a temporada de 2026. O circuito de Zandvoort, que integrou a F1 desde 2021, impulsionado pela ascensão de Max Verstappen, encerra sua participação no próximo ano.

Campeonato final de pilotos da F1 2025

    1.
  1. 🏆 1º Lando Norris - McLaren - 423 pontos
    2. 2.
  2. 2º Max Verstappen - Red Bull Racing - 421 pontos
    3. 3.
  3. 3º Oscar Piastri - McLaren - 410 pontos
    4. 4.
  4. 4º George Russell - Mercedes - 319 pontos
    5. 5.
  5. 5º Charles Leclerc - Ferrari - 242 pontos
    6. 6.
  6. 6º Lewis Hamilton - Ferrari - 156 pontos
    7. 7.
  7. 7º Kimi Antonelli - Mercedes - 150 pontos
    8. 8.
  8. 8º Alexander Albon - Williams - 73 pontos
    9. 9.
  9. 9º Carlos Sainz - Williams - 64 pontos
    10. 10.
  10. 10º Fernando Alonso - Aston Martin - 56 pontos
    11. 11.
  11. 11º Nico Hulkenberg - Kick Sauber - 51 pontos
    12. 12.
  12. 12º Isack Hadjar - Racing Bulls - 51 pontos
    13. 13.
  13. 13º Oliver Bearman - Haas - 41 pontos
    14. 14.
  14. 14º Liam Lawson - Racing Bulls - 38 pontos
    15. 15.
  15. 15º Esteban Ocon - Haas - 38 pontos
    16. 16.
  16. 16º Lance Stroll - Aston Martin - 33 pontos
    17. 17.
  17. 17º Yuki Tsunoda - Red Bull Racing - 33 pontos
    18. 18.
  18. 18º Pierre Gasly - Alpine - 22 pontos
    19. 19.
  19. 19º Gabriel Bortoleto - Kick Sauber - 19 pontos
    20. 20.
  20. 20º Franco Colapinto - Alpine - 0 pontos
    21. 21.
  21. 21º Jack Doohan - Alpine - 0 pontos
Max Verstappen na classificação do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
