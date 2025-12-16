Max Verstappen testa carro da Mercedes; veja vídeo
Piloto holandês fez testes em Portugal
No último dia 7, Max Verstappen venceu o GP de Abu Dhabi e por muito pouco não conquistou o pentacampeonato da Fórmula 1. Apenas dois pontos o separaram do britânico Lando Norris, o grande vencedor da temporada. Pois, nesta terça-feira (16), o holandês da Red Bull pilotou um GT3 da Mercedes...em teste privado de Endurance, em Estoril, Portugal.
Abaixo, imagens do tetracampeão mundial pilotando em terras lusitanas:
➡️Fórmula 1 anuncia GP de Portugal para 2027 e 2028
➡️Nova equipe de Bortoleto anuncia patrocinador e lançamento de carro
Verstappen venceu prova de endurance
Em setembro, o tetracampeão holandês teve algumas experiências em carros de turismo. Em uma delas, participou de uma corrida de endurance no Nordschleife e venceu pilotando uma Ferrari 296 GT3, ao lado de Chris Lulham.
Também nesta terça, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) anunciou o GP de Portugal para 2027 e 2028, no Circuito de Portimão.
A etapa portuguesa assumirá a vaga do GP da Holanda, que deixará o cronograma após a temporada de 2026. O circuito de Zandvoort, que integrou a F1 desde 2021, impulsionado pela ascensão de Max Verstappen, encerra sua participação no próximo ano.
Campeonato final de pilotos da F1 2025
- 🏆 1º Lando Norris - McLaren - 423 pontos
- 2º Max Verstappen - Red Bull Racing - 421 pontos
- 3º Oscar Piastri - McLaren - 410 pontos
- 4º George Russell - Mercedes - 319 pontos
- 5º Charles Leclerc - Ferrari - 242 pontos
- 6º Lewis Hamilton - Ferrari - 156 pontos
- 7º Kimi Antonelli - Mercedes - 150 pontos
- 8º Alexander Albon - Williams - 73 pontos
- 9º Carlos Sainz - Williams - 64 pontos
- 10º Fernando Alonso - Aston Martin - 56 pontos
- 11º Nico Hulkenberg - Kick Sauber - 51 pontos
- 12º Isack Hadjar - Racing Bulls - 51 pontos
- 13º Oliver Bearman - Haas - 41 pontos
- 14º Liam Lawson - Racing Bulls - 38 pontos
- 15º Esteban Ocon - Haas - 38 pontos
- 16º Lance Stroll - Aston Martin - 33 pontos
- 17º Yuki Tsunoda - Red Bull Racing - 33 pontos
- 18º Pierre Gasly - Alpine - 22 pontos
- 19º Gabriel Bortoleto - Kick Sauber - 19 pontos
- 20º Franco Colapinto - Alpine - 0 pontos
- 21º Jack Doohan - Alpine - 0 pontos
